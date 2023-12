Hanna Lis postanowiła podzielić się smutną historią, która zdarzyła się w jej domu. Dziennikarka została okradziona przez swoją sprzątaczkę, która bez skrupułów okradła ją z rodzinnych pamiątek, które miały dla niej ogromną wartość sentymentalną, Teraz mówi o bezkarności i ostrzega innych.

Hanna Lis jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce. Nie jest tajemnicą, że pochodzi z medialnej rodziny. Jej mama Aleksandra Kedaj była korespondentką "Życia Warszawy" w Rzymie. Ojciec prezenterki również był korespondentem dla "Trybuny Ludy" z wielu miejsc w Europie m.in. Włoch czy Szwecji. Dziennikarka miała po nich wiele rodzinnych pamiątek, które były dla niej bardzo sentymentalne. Niestety celebrytka poinformowała na swoim InstaStories, że została okradziona przez swoją sprzątaczkę, która sprzedała przedmioty do lombardu.

Zostałam okradziona przez osobę, której zaufałam. Pani sprzątająca ograbiła mnie z moich pamiątek rodzinnych. Ostatnich, jedynych, jakie miałam po mojej zmarłej mamie, babci, pra i pra-prababci. Ukradła i sprzedała rodzinną biżuterię do lombardu. Właściciel, twierdzi, że nie pamięta mojej biżuterii, nie poczuwa się do winy. Twierdzi, że moje pamiątki rodzinne na pewno przetopił. Uważam, że mija się z prawdą, sam poniekąd to potwierdził, ale o tym więcej jutro

— napisała Hanna Lis.