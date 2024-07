Kinga Rusin to prawdziwa kobieta-instytucja. Na co dzień zasiada na kanapie "Dzień Dobry TVN" jako prowadząca, często lata też przeprowadzać wywiady za granicą, ale to jej nie wystarcza. Dziennikarka lubi bowiem zabierać głos w ważnych społecznych sporach. Ostatnio zaangażowała się w spór o ideologię gender. Przypomnijmy: Kinga Rusin żąda równouprawnienia dla dzieci

To jednak nie koniec. Teraz Kinga postanowiła się wypowiedzieć na temat... śmieci. W stolicy i nie tylko głośno jest o mieszkańcach, którzy próbują uchylić się od płacenia tzw. "opłaty śmieciowej". Najczęściej objawia się to poprzez zaniżanie liczby użytkowników danego lokalu, co powoduje zmniejszenie wspomnianej opłaty. Rusin wystosowała na swoim Facebooku prawdziwą odezwę i apeluje do mieszkańców Warszawy o uczciwość.

Warszawiacy, Warszafka, Słoiki, Lokalesi, Swojaki i wszyscy inni mieszkający na codzień w stolicy i produkujący tu śmieci - wyjdźcie z ukrycia!!! Za wywóz i utylizację śmieci trzeba płacić, żeby później nie narzekać, że jest brudno i śmierdzi! Zgłaszanie jednego użytkownika lokalu zamiast czterech jest nie fair w stosunku do uczciwych, którzy płacą później rachunki za wszystkich po równo. Przecież wszyscy jesteśmy dumni z tego ze jesteśmy "Warszawiakami", tak?" - pyta retorycznie.

Kinga Rusin przekonuje was w roli zaangażowanego społecznika?

