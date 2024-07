Dzisiaj w "Dzień Dobry TVN" podsumowany został 2013 rok w show-biznesie. Do studia zaproszono gości, o których w tym roku było głośno. Na jednej kanapie zasiedli Ewelina Lisowska, zwycięzcy "Bitwy o dom", Ewa Błaszczyk i Agnieszka Szulim. Ta ostatnia została poproszona o wskazanie nowych twarzy.

- Jest pare osób w tym roku które niewątpliwie bardzo mocno zaistniały. Jest to Ewelina Lisowska, Ewa Chodakowska, Marta Wierzbicka, blogerki. To był rok blogerek moim zdaniem, niezależnie czy komuś się to podoba czy nie. Można je lubić, można nie lubić, a ja mam dla nich bardzo dużo sympatii. Te dziewczyny fajnie pracują, znalazły miejsca pracy na tym rynku. Myślę, że sporo osób im zazdrości, że nie wpadło na to wcześniej.