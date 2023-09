Weronika Pawelec z "Top Model" postanowiła w mediach społecznościowych zaapelować do szkół oraz władz - wszystko w szczytnym celu. Niesłysząca modelka chce uświadamiać polskie społeczeństwo, z jakimi problemami na co dzień borykają się głuchonieme osoby. Ma nadzieję, że to początek rewolucji i zmian w polskiej edukacji oraz społeczeństwie. "Top Model 11": Weronika o problemach osób niesłyszących W 11. edycji programu już na początkowym etapie sporo się dzieje. Ostatnio fani "Top Model" skrytykowali niebezpieczne konkurencje . Duże emocje wzbudzają także nowi bohaterowie show - w końcu za każdą osobą w programie dla poczatkujących modeli stoi jakaś historia. Zarówno jurorzy, jak i telewidzowie nie mogli przejść obojętnie obok Weroniki Pawelec, która w pierwszym odcinku dostała szansę na spełnienie swoich marzeń. Początkująca, niesłysząca modelka od razu nakreśliła, z jakim problemem się boryka. Opowiadając na wizji o swojej chorobie otworzyła oczy na trudną codzienność osób niesłyszących - na reakcje telewidzów nie trzeba było długo czekać. Okazuje się, że po emisji odcinków z jej udziałem, odezwało się do niej mnóstw osób, które borykają się z podobnymi problemami. Idąc za ciosem oraz wykorzystując swoje pięć minut sławy, Weronika z "Top Model" postanowiła spożytkować swoją popularność w szczytnym celu. W obszernym poście na Instagramie opowiedziała o wykluczeniu osób głuchoniemych oraz nieprzystosowaniu społeczeństwa do ich potrzeb: - Po reakcjach osób niesłyszących, które odezwały się do mnie po wczorajszym odcinku, doszłam do wniosku, że potrzebna jest w społeczeństwie większa świadomość języka migowego i istnienia wokół nas osób niesłyszących. My niesłyszący jesteśmy niewidomi dla ludzi słyszących. Jest bariera między nami, która...