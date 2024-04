Akop i Sylwia wywołali niemałe zamieszanie, informując nagle, że zdecydowali zakończyć swoje małżeństwo. Do końca uchodzili bowiem za udaną i szczęśliwą parę, która na każdym kroku okazuje sobie miłość. Emocje jeszcze nie opadły, a teraz 35-latek znów zwrócił się do internautów.

Nagły apel Akopa Szostaka

Tuż przed świętami Akop Szostak i Sylwia Szostak ogłosili rozstanie, co momentalnie wywołało sporą aferę. Internauci poczuli się oszukani i szybko zaczęli wytykać parze, że przecież do ostatniego momentu publikowali w sieci romantyczne kadry i na forum wyznawali sobie miłość. Choć małżonkowie pobrali się po zaledwie 3 miesiącach od poznania, przez 10 lat małżeństwa na każdym kroku udowadniali, że to nie był szalony pomysł, ponieważ odnaleźli miłość jak z bajki.

Tymczasem okazało się, że już od kilku lat zmagali się z problemami w związku i nie pomogła nawet pomoc specjalisty. Od czasu opublikowania oświadczenia na Akopa i Sylwię wylewa się fala hejtu. Choć oboje jeszcze tego samego dnia poprosili odbiorców o uszanowanie prywatności, ci nie odpuszczają.

W niedzielę 35-latek w końcu powiedział "dość" i opublikował pilny apel, w którym stanowczo zakomunikował, że nie pozostanie obojętny na obrażające jego lub Sylwię wpisy.

Dziś święta, skoro większość je obchodzi, to spróbujmy w takim dniu zachować się trochę inaczej. Ze swojej strony będę blokował chamskie komentarze w moim czy Sylwii kierunku. To że jest, jak jest, nie oznacza, że się godzę na to. Rozumiem wasze zdanie, ale nie wyzwiska. Tym bardziej nie dziś

Przy okazji Akop zapowiedział, że od teraz na jego profilu będzie pojawiać się więcej treści poświęconych zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej.

