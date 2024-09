Joanna Opozda podczas relacji na InstaStories udostępniła przejmujące kadry i wpis, w którym komentuje dramatyczne wydarzenia na południu Polski. Od kilku dni mieszkańcy wielu miast w naszym kraju walczą z powodzią. Media pokazują informacje o ciężkiej sytuacji, a Joanna Opozda zwróciła teraz uwagę na los zwierząt pozostawionych na terenach zalanych wodą.

Od kilku dni wszystkie media pokazują dramat mieszkańców zalanych miast na południu Polski. Wiele osób musiało ewakuować się ze swoich domów i ratować się przed wielką wodą. W sieci pojawia się mnóstwo poruszających kadrów z apelami o pomoc dla wszystkich poszkodowanych. Joanna Opozda zareagowała również na apel jednej z fundacji, która chce pomagać zwierzętom, które ucierpiały w wyniku powodzi. Aktorka nie kryła swojego oburzenia.

Wygląda na to, że komentarz Joanny Opozdy wywołał poruszenie wśród jej fanów. Aktorka opublikowała bowiem kolejny komentarz, w którym odpowiada internautom.

Nie piszcie mi, że ci ludzie nie mieli czasu zabrać swoich zwierząt. No błagam was, był czas na to żeby się spakować i ewakuować, to nie jest nagłe trzęsienie ziemi, alerty były znacznie wcześniej, takiego pieska czy kota zostawić na pastwę losu? Nieludzkie i tyle. Zdania nie zmienię. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje zwierzęta. To nie są rzeczy tylko zależne od nas żyjące istoty

skomentowała gwiazda.