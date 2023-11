Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski przyjaźnią się od wielu lat. Ich relacja jest tak mocna, że nawet gdy aktorka została zwolniona z "Twoja twarz brzmi znajomo", Piotr Gąsowski postanowił w imię łączącej ich przyjaźni również odejść z programu. Obydwoje byli twarzami tego show i ulubieńcami widzów i choć dziś powoli wszyscy przyzwyczaili się do zmian w "Twoja twarz brzmi znajomo", to jednak najnowsza propozycja i apel Katarzyny Skrzyneckiej natychmiast wywołały ogromne poruszenie i euforię wśród fanów. Zobaczcie, o co dokładnie chodzi!

Katarzyna Skrzynecka zaapelowała do fanów. Chodzi o Piotra Gąsowskiego i "Twoja twarz brzmi znajomo"

Jak zapewne pamiętają wszyscy fani "Twoja twarz brzmi znajomo", odejście Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego z programu, wywołało wśród widzów ogromny smutek. Aktorka zasiadała w jury muzycznego show przez wiele lat, a Piotr Gąsowski od samego początku był jego prowadzącym. Czy teraz jest jakaś szansa, żeby ten duet znów zobaczyć w kultowym programie?

Katarzyna Skrzynecka na swoim Instagramie właśnie wyszła z pewną propozycją, która od razu spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów!

Jak bowiem wiadomo, w 2024 roku premierę będzie miała jubileuszowa, 20. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo", w której mają wystąpić gwiazdy poprzednich odsłon show. Katarzyna Skrzynecka przyznała w swoim nowym wpisie wprost, że nie wyobraża sobie, aby w tak wyjątkowej edycji zabrakło Piotra Gąsowskiego, który przez tyle lat współtworzył ten program.

W 2024 roku muzyczne Show ,,TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO'' świętować będzie piękny JUBILEUSZ - 20 EDYCJĘ. Telewizja POLSAT @polsatofficial oraz Produkcja @twojatwarzbrzmiznajomo anonsują ten piękny Jubileusz: 20 Edycję Specjalną ,,BEST OF THE BEST - TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO GOLD'' To wspaniały pomysł - BRAWO!! Szanowne ,,Jubileo'' TTBZ zasługuje w pełni na świętowanie najpiękniejszej muzyki wraz z Widzami, którzy tak ten program doceniają i ukochali. I ktokolwiek miałby w nim wystąpić - NIE WYOBRAŻAM SOBIE GOLD @twojatwarzbrzmiznajomo BEZ KOCHANEJ I ENERGETYCZNEJ OBECNOŚCI Piotrka ,,Gąsa'' Gąsowskiego, który był SERCEM i cudownym HUMOREM tego Show przez 18 Edycji! 9 lat @piotr.gasowski.official. Prawda, Mili Państwo? - napisała Katarzyna Skrzynecka.

Fani w pełni zgadzają się z apelem Katarzyny Skrzyneckiej i dodają wprost, że również nie wyobrażają sobie, aby i jej mogło zabraknąć w tak wyjątkowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"!

Bez Pani ten program to też nie to samo. Powinni Was oboje z Gąsem zaprosić do jubileuszowej edycji.

Konieczna jest wasza obecność... Co to za jubileusz bez Was...

Popieram całym sercem

Oboje powinniście być!! - piszą fani.

Na wpis Katarzyny Skrzyneckiej zareagował także Maciej Dowbor, który obecnie prowadzi "Twoja twarz brzmi znajomo" z Maciejem Rockiem!

To jest świetny pomysł Kasia - napisał Maciej Dowbor.

A Wy, co myślicie o pomyśle Katarzyny Skrzyneckiej?