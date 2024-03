Od wczoraj nie milkną echa wokół oświadczenia księżnej Kate, która przyznała, że zmaga się z nowotworem. Publikacja tej wiadomości zbiegła się w czasie z występem Dody na Fryderykach, dlatego gdy podczas jednego z wywiadów gwiazda otrzymała pytanie o stan zdrowia księżnej Kate, nie kryła swojego poruszenia i smutku.

Wokół księżnej Kate w ostatnich tygodniach pojawiło się mnóstwo plotek i spekulacji. A wszystko przez to, że żona księcia Williama od czasu operacji, którą przeszła w styczniu, przestała się pokazywać w przestrzeni publicznej. Do tego rodzina królewska nie ujawniała dalszych szczegółów na temat jej stanu zdrowia, a to zrodziło lawinę teorii spiskowych. W końcu sama księżna Kate postanowiła ujawnić fanom brytyjskiej rodziny królewskiej i mediom, co się z nią dzieje. Żona księcia Williama opublikowała w piątek, 22 marca oświadczenie, w którym wyjawiła, że zmaga się z nowotworem.

Ta smutna wiadomość poruszyła miliony fanów brytyjskiej rodziny królewskiej z całego świata. Informacja o stanie zdrowia księżnej Kate mocno poruszyła również Dodę, która o całej sytuacji dowiedziała się podczas wywiadu z dziennikarzem serwisu Pomponik, którego gwiazda udzielała po Fryderykach.

O Boże, to strasznie mi jest przykro. Szkoda, no młoda kobieta...

Gdy dziennikarz dopytał Dodę, jak teraz jej zdaniem powinny zachowywać się media w obliczu tej smutnej sytuacji, artystka wprost odpowiedziała i wystosowała ważny apel:

Wydaje mi się, że śmierć i choroba to jest taki moment, że powinno się po prostu odpuścić, bo to jest ostatni moment, jeżeli choroba jest nieuleczalna, lub nawet jeśli jest uleczalna, to naprawdę ja wiem po mojej mamie, która miała nowotwór, ile to trzeba mieć siły wewnętrznej, spokoju (...), żeby pomóc sobie, lekom, naświetlaniom wygrać tę walkę. A taki stres, który jest dodatkowo związany z tymi mediami, to jest przegrana walka moim zdaniem, dramat.

- dodała