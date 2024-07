Katarzyna Moś na okładce "Playboya"! Zwyciężczyni polskich preselekcji do Eurowizji 2017 pozowała kiedyś zupełnie nago do pisma dla panów. Pamiętacie tę okładkę z października 2016 roku?

Kasia Moś była zdecydowaną faworytką w głosowaniu jurorów, od wszystkich dostała same "10", a w głosowaniu widzów zajęła drugie miejsce. Zaśpiewała "Flashlight" - i to właśnie ten hit będzie reprezentował Polskę w Kijowie.

Kasia Moś rozebrała się w szczytnym celu

Sesja Kasi Moś dla pisma dla panów powstała w szczytnym celu. Zdjęcia zostały zrobione po to, by pokazać jak ważne są zwierzęta i że trzeba walczyć o ich prawa. Katarzyna Moś pozowała ze zwierzętami w seksownej bieliźnie, a to z pewnością przyciągnęło uwagę.

Kasia Moś na okładce Playboya.

Gwiazda walczy o prawa zwierząt.

Kasia Moś pojedzie do Kijowa na Eurowizję.