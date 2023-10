Kasia Moś przyznała, że często porównywana jest do Dody, jeżeli chodzi o wygląd. Niedawno nawet pomylono ją z wokalistką na jednym z medialnych eventów. Dodała również wymownie:

Myślę, że Doda mogłaby się obrazić

Co miała na myśli?

Kasia Moś o Dodzie

Ostatni duet Dody i Smolastego bije rekordy popularności w sieci i w rozgłośniach radiowych. Raper nie ukrywa, że współpraca z Dodą była dla niego przyjemnością. Idąc tym tropem reporterka Party.pl postanowiła podpytać wokalistów podczas Top of the Top Sopot Festiwal o ich wymarzone duety. Kasia Moś wymieniła m. in. Jareckiego, z którym współpraca była spełnieniem jej marzeń. Podczas wymieniania artystów do duetów poruszyła również temat Dody. Akurat z nią, Kasia Moś nie wyobraża sobie współpracy:

Muzycznie nie, raczej nie, gdzieś jesteśmy w zupełnie innym klimacie. Ja co chwilę słyszę, że jestem do niej podobna. Ostatnio byłam na premierze Barbie i jakiś pan do mnie podbiega i...

Tę historię Kasia Moś zakończyła wymownie:

Co zrobić, ale myślę, że Doda mogłaby się obrazić.

Dlaczego i co się wydarzyło? Zobaczcie nasz nowy wywiad z Kasią Moś.

