Życie Kasi Cichopek jest opisywane w polskich mediach od lat, ale szczególnie od momentu, gdy ogłosiła związek z Maćkiem Kurzajewskim, wszyscy bacznie się jej przyglądają. Ostatnio została przyłapana na imprezowaniu niemal do białego rana, ale ku zdumieniu wszystkich, nie było z nią ukochanego.

Kasia Cichopek imprezuje bez Kurzajewskiego

Rozpad małżeństwa Kasi Cichopek i Marcina Hakiel wywołał spore emocje, ale potwierdzenie jej związku z Maćkiem Kurzajewskim wzbudził jeszcze większe. Od tamtej pory opinia publiczna śledzi niemal każdy krok pary, a w sieci regularnie plotkuje się o ich ślubnych planach. Chociaż oni starają się życie prywatne trzymać z dala od mediów, co jakiś czas przemycają wspólne kadry.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram@katarzynacichopek

Normą zdaje się również być to, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zostają przyłapani podczas spaceru, czy innych sytuacji, przez paparazzi. Tym razem jednak to sama aktorka znalazła się w centrum zainteresowania! Jak donosi Super Express, ta udała się w miniony weekend na babski wieczór. Panie trafiły w końcu do jednego z klubów w Warszawie, gdzie Kasia migiem wskoczyła na parkiet.

Była prawdziwą królową imprezy. Bawiła się wyśmienicie. Tańczyła utwór za utworem - relacjonuje informator Super Expressu.

Co ciekawe, Kasia zwróciła uwagę pewnego mężczyzny, który postanowił do niej zagadać. Nie wiadomo kim był, jednak na zdjęciach opublikowanych przez SE widać, że siedzieli obok siebie i rozmawiali. Ostatecznie, według relacji świadków, Kasia Cichopek wróciła do domu około 3:00 nad ranem.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram@katarzynacichopek