Na co dzień Kasia Sokołowska raczej strzeże swojej prywatności i sporadycznie dzieli się rodzinnymi kadrami. Nie da się ukryć, że internauci szczególnie czekają na fotki jej synka, który rośnie jak na drożdżach. Tym razem jurorka "Top Model" przybyła do fanów z nieco inną dawką prywatnych informacji.

Reklama

Kasia Sokołowska podzieliła się nowiną

Choć obecnie wielu kojarzy ją głównie z bycia jurorką w "Top Model", Kasia Sokołowska od lat spełnia się jako reżyserka pokazów mody i to właśnie to zapewniło jej stałą pozycję w show-biznesie, a przede wszystkim w świecie modelingu. Od jakiegoś czasu już nie tylko praca, ale i jej życie prywatne budzi ogromne zaciekawienie.

Sporym echem odbił się bowiem fakt, że Kasia Sokołowska została mamą w wieku 49 lat! Ona jednak od początku otwarcie mówiła o świadomym, późnym macierzyństwie, pokazując przy tym, że wciąż udaje jej się godzić zajęcia zawodowe z nową rolą. Lada moment miną drugie urodziny Ivo Lwa, ale zanim nadejdą one, jego rodzice mają inny powód do świętowania.

Instagram@kasiasokolowska_official

Kasia Sokołowska ogłosiła dumnie, że 10 lipca jej ukochany Artur Kozieja świętuje swoje urodziny! Z tej okazji reżyserka pokazów zamieściła serię uroczych zdjęć, a pod nimi napisała:

Miłość jest najważniejsza. 100 lat Kochanie!

Również internauci nie zwlekali z życzeniami dla mężczyzny. To kolejne urodziny Artura Kozieji, które świętuje wraz z Kasią Sokołowską. Mało kto wie, że para poznała się w 2016 roku na spotkaniu aranżowanym, o które biznesmen mocno zabiegał. Choć nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, z czasem złapali wspólny język, a miłość do koni, podróży i sztuki jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyła.

Zobacz także

Dziś są nierozłączni i wychowują wspólnie niemal dwuletniego synka. Z okazji urodzin życzymy ukochanemu Kasi Sokołowskiej wszystkiego, co najlepsze!

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel i Kevin Mglej znowu to zrobili. Jeden tatuaż i obrączki to za mało

Synek i partner Katarzyny Sokołowskiej Instagram@kasiasokolowska_official