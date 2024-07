Fani już nie mogą się doczekać, aż Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokażą fotki z wesela. Zanim jednak do niego dojdzie, para wyprawiła huczny wieczór kawalerski oraz panieński, czym szczególnie 19-latka podzieliła się z odbiorcami. Teraz wrzuciła naprawdę zaskakujące zdjęcie z ukochanym! Jakiś czas temu zrobili sobie wspólne tatuaże na nadgarstkach, a to nie wszystko!

Roxie Węgiel i Kevin Mglej znów to zrobili!

Ślub kościelny Roxie Węgiel i Kevina zbliża się wielkimi krokami i choć w rzeczywistości "tak" powiedzieli sobie kilka miesięcy temu, stając się małżeństwem, to wydarzenie będzie miało dla nich przede wszystkim wymiar duchowy. Ku niezadowoleniu fanów, wokalistka nie zdradza żadnych smaczków z przygotowań, których, jak możemy się domyślać, jest całkiem sporo.

Na szczęście nieco chętniej pokazała kadry z wieczoru panieńskiego, który odbył się w miniony weekend! Roxie i Kevin znaleźli na to ciekawe rozwiązanie, bo o ile do Alicante polecieli razem, wraz z grupką znajomych, tak na sobotni wieczór postanowili się rozdzielić i celebrować osobno. Również niedzielę po wieczorze panieńskim Roxie Węgiel postanowiła spędzić bez ukochanego, m.in. opalając się z przyjaciółkami na jachcie. Po krótkiej rozłące spotkała się znów z Kevinem i przy okazji, pochwaliła się czymś niezwykłym!

19-latka wrzuciła fotkę znad basenu, na której widzimy ich stopy. Co od razu zwraca uwagę, to... pasujące do siebie tatuaże! Para ma już wspólne "dziarki", a dokładniej pierwszą literę imienia partnera na nadgarstku. Bliżej mogliśmy przyjrzeć się im podczas trwania "Tańca z gwiazdami". Teraz natomiast Roxie wytatuowała sobie niewielki księżyc oraz fale przy nim, z kolei Kevin - słońce i także fale.

Możemy zatem domyślać się, że 19-latka należy do tzw. "nocnych marków", a jej ukochany do "rannych ptaszków". Wygląda na to, że para coraz odważniej zaznacza swoją miłość. Ciekawi nas, czy zdecydują się na kolejne tatuaże! Za każdym razem jednak Roxie chwali się nimi z dużym, opóźnieniem. Dlaczego? Tak tłumaczyła to kilka miesięcy temu:

Nie chciałam ostentacyjnie pokazywać ludziom ''o, robię dziarę''. Nie chciałam z tego robić jakiejś wielkiej rzeczy, bo to jest tylko ciało

Ciekawe, czy również z okazji ślubu zrobią kolejne tatuaże.

