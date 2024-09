Wrzesień to czas nowych początków: i mowa tu nie tylko o nowych formatach w telewizyjnych ramówkach, ale także o rozpoczęciu roku szkolnego. Gwiazdy również przeżywają ten czas razem ze swoimi dziećmi, które nierzadko debiutują w roli uczniów lub przedszkolaków. Doskonale wie o tym Kasia Sokołowska, której synek właśnie rozpoczął przygodę z przedszkolem. Co za wieści!

Synek Kasi Sokołowskiej został przedszkolakiem

Zwyczajowo początek września to czas nowych wyzwań zarówno dla rodziców, jak i ich dzieci. Nowości nie ominą też oczywiście gwiazd - na rozpoczęcie roku wybrała się z córką m.in. Katarzyna Cichopek, co uwiecznili na zdjęciach paparazzi. W podobny sposób początek roku szkolnego przeżywa tej jesieni Kasia Sokołowska: syn gwiazdy "Top Model" rozpoczyna bowiem uczęszczanie do przedszkola!

Z tej okazji 51-latka postanowiła podzielić się swoimi wrażeniami z fanami. Na Instagramie opublikowała wpis, w którym umieściła kilka kadrów z Ivo Lwem, który dzielnie dołączył do grona przedszkolaków. Dumna mama nie ukrywa, że to dla niej ważne wydarzenie:

Wielki dzień - podpisała zdjęcia Kasia Sokołowska.

Tak jak można byłoby się spodziewać, pod wpisem Kasi Sokołowskiej pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami i życzeniami powodzenia dla jej synka. Nie zabrakło też wyrazów zdziwienia faktem, że ... dla Ivo Lwa znalazło się miejsce w placówce:

Powodzenia dla Was

W wieku 2 lat do przedszkola go dało radę zapisać?

Dużo siły dla Mamy i Ivo

Po prostu słodziak. Mama zrobiła super stylizacje Ivo to mały wojownik. Powodzenia

Trzeba przyznać, że mały Ivo Lew rośnie jak na drożdżach i trudno uwierzyć, że zaczyna nowy, fascynujący etap w swoim życiu. Jak mówiła o nim Kasia Sokołowska, "jest bardzo dynamicznym dzieckiem", jesteśmy więc pewni, że chłopiec idealnie poradzi sobie z czekającymi go wyzwaniami:

Nie ma w tym większej tajemnicy: jestem aktywna zawodowo, mam małe, bardzo dynamiczne dziecko (...) ja jestem kobietą dojrzałą, nie analizuję tego teraz, nie mam na to czasu - zdradziła w rozmowie z nami Kasia Sokołowska.

Czekacie już na kolejne relacje Kasi Sokołowskiej z pierwszych dni synka w przedszkolu?

