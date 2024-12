Narodziny małej Arii wywróciły życie Lil Masti do góry nogami, a sama dziewczynka jest jej oczkiem w głowie. Influencerka nigdy nie ukrywała, że pragnie być mamą, dlatego gdy jej marzenie w końcu się spełniło, w pełni oddała się nowej roli. Zapowiadała także, że wraz z ukochanym planują rodzeństwo dla córeczki i wcale nie chcą z tym zwlekać. Niedawno rodzina Anieli rzeczywiście się powiększyła, ale za sprawą jej siostry, która również doczekała się pierwszej pociechy. Teraz Lil Masti znów ma powód do radości.

Lil Masti podzieliła się swoim szczęściem, rozczulił mnie ten widok

Dziś Aniela Bogusz, znana szerzej jako Lil Masti, jest oddaną żoną i mamą, a w sieci publikuje głównie treści związane z macierzyństwem. Nie zawsze jednak tak było, bo przez wiele lat działania influencerki budziły szereg skrajnych emocji. Najpierw publikowała na YouTube treści przeznaczone przede wszystkim dla dorosłych, a następnie zaczęła brać udział we freak fightowych galach MMA.

W końcu świadomie sama z tego zrezygnowała na rzecz założenia rodziny, o której zawsze marzyła. Poślubiła swojego wieloletniego partnera Tomka, a także została mamą małej Arii, która jest całym jej światem. Teraz Lil Masti publikuje w sieci głównie treści rodzinne, dalekie od jakichkolwiek kontrowersji. Kilka miesięcy temu inflencerka i jej najbliżsi mieli powód do świętowania, bowiem rodzina znów się powiększyła! Na świat przyszedł pierwszy synek Ady, siostry Anieli, z którą kiedyś nagrywała na YouTube. Teraz siostry znów mają powód do radości, o czym Lil Masti dumnie poinformowała.

Instagram@lilmasti

Ada, która na co dzień mieszka w Holandii, przyjechała do Polski wraz z synkiem i mężem i, jak się okazało, planują zostać na całe święta! Wywołało to ogromną euforię u Anieli, która podzieliła się uroczym kadrem z córeczką i siostrzeńcem, obwieszczając:

To będą piękne Święta!

Na kolejnym kadrze widzimy także Adę, która również tryska szczęściem. Nie ma wątpliwości, że siostry niecierpliwie czekały na wspólne święta, które w tym roku przeżyją w o wiele większym składzie. Fani Lil Masti podzielają ich radość, o czym dali znać w komentarzach. Pojawiły się także głosy, że sympatycy czekają niecierpliwie na moment, w którym Aniela poinformuje ich o drugiej ciąży.

8 tygodni temu pisałam komentarz, że widzę po oczach to szczęście. Czekam z niecierpliwością na potwierdzenie

Czekam na info o drugim dzidziusiu

Cudowny widok

Pasuje Ci taka dwójka na rękach

Pięknie się na Was patrzy. Miłość widać na kilometr. I to właśnie jest szczęście

W tym miejscu warto wspomnieć, że sama Lil Masti od początku otwarcie przyznaje, że marzy o rodzeństwie dla Arii, a nawet zapowiadała, że być może starania rozpoczną tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W sierpniu tego roku dziewczynka skończyła rok, a pytania internautów o drugie maleństwo pojawiają się coraz częściej.

