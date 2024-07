P { margin-bottom: 0.08in; }STRONG { font-weight: bold; }

Karolina Korwin Piotrowska jest załamana tym, że tak wielki artysta jak Andrzej Wajda zmarł. Dla dziennikarka jak dowiedziała się, że reżyser zmarł miała oczy mokre od łez. Korwin Piotrowska wspomina, że jeszcze dwa tygodnie temu widziała go w Gdyni.

Panie Andrzeju, Mistrzu… Ostatni raz widziałam Pana w pociągu do Warszawy, kiedy wracał Pan z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Starszy pan, z gazetą w ręku, uważnie obserwujący otaczający go świat. Tak, to robił Pan doskonale. Obserwował. Inspirował. Zachwycał - napisała w swoim festiwalu dla portalu o2.pl.

Karolina Korwin Piotrowska bardzo osobiście opisała jak wiele znaczył dla niej Andrzej Wajda.

Pytam sama siebie, nie wierząc do końca w informacje o Pana śmierci, u kogo będą teraz marzyć, by zagrać polscy aktorzy? (...) Wieli z polskich aktorów u Pana zagrało swoje największe role, przeszło do historii, na zawsze zagościło w naszych sercach i pamięci. Co będzie teraz? - pyta dziennikarka w swoim felietonie dla o2.pl.