Wczoraj w wieku 90 lat zmarł Andrzej Wajda. A jeszcze niedawno aktorzy i twórcy, którzy z nim pracowali i są jego przyjaciółmi na 90 urodziny reżysera, które były 6 marca wypowiadali się o prac z nim i jakie rzeczy najbardziej z nim im się kojarzą. Przeczytajcie te zabawne anegdotki.

Krystyna Janda zdradziła jak Wajda dzielił aktorów.

Andrzej Wajda to najważniejszy człowiek w moim życiu zawodowym, i nie tylko bo żyć się do niego nauczyłam. Właściwie cały czas mam uczucie, że jest koło mnie i coś mnie podpowiada - powiedziała Janda

Andrzej Wajda uważa, że tworzenie filmów jest bardzo proste. Że górę się fotografuje z dołu, a morze z góry. I aktorzy dzielą się na aktorów wiejskich i miejskich. Miejscy to są tacy, którzy grają szybko i dobrze się fotografują w mieście, a wiejscy to tacy, którzy dobrze fotografują się w zieleni i grają wolno. A poza tym kradnij i kochaj aktora swego.

Wojciech Pszoniak opowiedział jak Wajda tłumaczył sceny aktorom.

Kiedy grałem Biesy - Dostojewskiego, to nie było dla mnie takie proste, więc zadałem pytanie Andrzejowi, jak on tę scenę widzi. Zastanowił się i mówi: "Wiesz co tak myślę, że ta scena ma tak wyglądać - tu jest tak ciemno, a tak jasno i znowu ciemno i ciemni i wiesz i jasno." Więc ja po tej odpowiedzi poszedłem do domu i zacząłem próbować… Ta scena udała się dlatego, że Andrzej wymyślił lampę z czujnikiem i kiedy mówiłem szeptem to było ciemno, a kiedy głośno to jasno - wspomniał Pszoniak.