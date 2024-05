Teraz sama jest mamą, ale jej dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Andziaks przerwała milczenie i opowiedziała o nieobecności ojca, o traumie z tym związanej i o tym, dzięki czemu ostatecznie stała się silniejsza. Wobec jej wyznania trudno przejść obojętnie...

Fani, którzy śledzą karierę Andziaks mogliby z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dziś influencerka ma wszystko: ukochaną córeczkę, kochającego męża, spełnienie zawodowe i rzeszę wielbicieli w sieci i nie tylko. Jak się jednak okazuje, przeszłość Angeliki Trychonowicz nie była usłana różami.

Andziaks ma za sobą trudne doświadczenia, a piętno odznaczyło na niej dzieciństwo bez ojca. Jak przyznaje 27-latka, przez lata czekała na kontakt ze strony taty.

Całe życie czekałam, żeby on się do mnie odezwał. Sporadycznie rzeczywiście dzwonił, ale to nie był ojcowski telefon, czasem chciał po prostu autograf dla swojej znajomej, albo dawał mi do telefonu obce dziewczyny, żebym potwierdziła, że jest moim ojcem

- wyznała Andziaks dla ''Glamour''.