Karolina Pisarek i Klaudia El Dursi kibicowały uczestnikom podczas ostatniego finału "Top Model". Jeszcze niedawno same zaczynały karierę w tym programie, a dziś są jednymi z czołowych influencerek w Polsce. Chociaż nie robią kariery w modelingu, to doskonale radzą sobie w show-biznesie. Jak podsumowała je Joanna Krupa, która obserwowała ich początki?

Joanna Krupa o Karolinie Pisarek i Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi nie ukrywa, że udział w "Top Model", gdzie otrzymała pierwszy w historii "złoty bilet", była jedną z piękniejszych historii w jej życiu. Chociaż miała na koncie już kilka medialnych wystąpień to własnie reality show stało się jej przepustką do większej kariery. Podobnie zaczynała Karolina Pisarek, która bardzo szybko stała się ulubienicą Joanny Krupy. Po latach ich drogi się jednak rozeszły i to z hukiem. Niedawno Joanna Krupa i Karolina Pisarek pogodziły się, a ich pierwsze wspólne zdjęcie po latach zrobiło furorę wśród internautów. Jak Joanna Krupa podsumowała kariery obu modelek?

Nie mogłabym powiedzieć, że to są moje koleżanki ale dziewczyny, z których jestem dumna, że wykorzystały moment w naszym programie i zrobiły, co zrobiły. To jest dlaczego robimy ten program, żeby własnie takie perełeczki znaleźć i żeby szły w ten świat.

Cały wywiad znajdziecie poniżej.

