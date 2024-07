Od rana cała Polska mówi o zdarzeniu drogowym, w którym miał wziąć udział znany krakowski aktor Jerzy S. Biuro prasowe policji potwierdziło, że kierowca lexusa, który w poniedziałek, 17 października doprowadził do kolizji, był pod wpływem alkoholu. Mocne stanowisko w tej sprawie zabrała teraz Karolina Korwin-Piotrowska.

Karolina Korwin-Piotrowska gorzko komentuje incydent drogowy z udziałem znanego aktora

Karolina Korwin-Piotrowska za pośrednictwem Instagrama odniosła się do doniesień o zdarzeniu drogowym z udziałem znanego aktora, który miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu i doprowadzić do kolizji z udziałem motocyklisty. Dziennikarka podkreśliła, że nawet jeśli możemy czuć sympatię do sprawcy, to powinien ponieść konsekwencje. Przy okazji dodała grafikę, na której znalazła się m.in. Beata Kozidrak. Piosenkarka niedawno miała podobne problemy z prawem.

- No niestety. Znane nazwisko nie chroni przed odpowiedzialnością. Chcę w to wierzyć, że będą poniesione konsekwencje bez względu na to, czy kochamy Shreka, czy nie - napisała.

W dalszej części Karolina Korwin-Piotrowska ostro skrytykowała fakt, że w Polsce nadal wiele osób wsiada za kierownicę po spożyciu alkoholu. Zwróciła uwagę, że problem ten dotyka dużej części społeczeństwa.

- Piłeś? Nie jedź. Proste. Są taksówki. Zbiorkom (przyp. red. - komunikacja zbiorowa). Tak nie powinno być. Bez względu na poglądy polityczne. Zero litości dla kierowców pod wpływem. Polska jest pijana od rana do nocy. Pijemy za dużo, za często, upadlamy się, topimy w alko smutki, chu**ze świata, problemy. Alko jest wszędzie. Zalewa wszystkich. Koszmar - kontynuowała.

Później Karolina Korwin-Piotrowska zauważyła, że alkohol pojawia się w Polsce na każdym kroku, a incydent ze znanym aktorem jest tylko częścią problemu. Dziennikarka przypomniała też, że celebryci sami często reklamują alkohol.

- To co się stało, to część większego problemu: Polska jest krajem pijanych ludzi. Zobaczcie, ile jest małpek codziennie rano wypitych i porzuconych pustych przy każdym przystanku. Pijani ludzie jadą do szkoły, pracy, bez alko już nie funkcjonują. I jeszcze celebryci reklamujący alko, gdzie się da - dodała.