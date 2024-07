"Powidoki" Andrzeja Wajdy są polskim kandydatem do Oscara. Film do kin trafi dopiero za kilka miesięcy, ale już teraz wiadomo, że będzie to polski kandydat do Oscara w kategorii: najlepszy film nieanglojęzyczny. Wyboru dokonała Komisja Oscarowa złożona z przedstawicieli polskiego środowiska filmowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

"Film 'Powidoki' ma dużą szansę zyskać przychylność Amerykańskiej Akademii Filmowej, której członkom tak bliskie są ideały obywatelskiej wolności i swobody. Najnowszy film Andrzeja Wajdy jest przejmującą, uniwersalną historią niszczenia jednostki przez totalitaryzm" - możemy przeczytać w uzasadnieniu komisji.

Członkowie komisji w skład, której wchodzili: Sławomir Idziak, Agnieszka Holland, Anna Biedrzycka-Sheppard, Ola Maślik, Jacek Bromski, Jakub Duszyński, Paweł Mykietyn oraz Magdalena Sroka i Katarzyna Mazurkiewicz, twierdzą, że Andrzej Wajda był bardzo ceniony przez Amerykańską Akadamię Filmową. Poza tym został laureatem Oscara za całokształt twórczości.

Andrzej Wajda zawsze w sposób szczególny odnosił się do bohaterów i ich osobistych historii. Stawiając człowieka w centrum swojego zainteresowania, nie uchyla się od wnikliwej analizy jego złożonych relacji z często brutalnie ingerującym w życie jednostki światem. Dziś warto docenić tych, którzy konsekwentnie i z wielką odpowiedzialnością potrafią pokazać los ludzki w jego indywidualnym, intymnym wymiarze, ale i w konfrontacji z niosącą zagrożenia rzeczywistością - tak wówczas podkreślała komisja.

O czym jest film "Powidoki"?

Akcja filmu rozgrywa się w latach 1948-1952, a bohaterem jest malarz Władysław Strzemiński. Artysta nie pozwolił, aby polityka miała jakikolwiek wpływ na jego twórczość. Główną rolę w "Powidokach" gra Bogusław Linda.

Film Andrzeja Wajdy ma szansę na Oscara!