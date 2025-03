Karolina Pisarek chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Gdy modelka zakupiła nieruchomość w Dubaju, również pochwaliła się tym ze swoimi fanami. Co planuje zrobić z zakupioną w Emiratach Arabskich nieruchomością? Jej odpowiedź zaskakuje!

Karolina Pisarek wzięła udział w "Top Model", dzięki któremu zdobyła ogromną popularność. Dziś modelka jest jedną z największych gwiazd w polskim show-biznesie. Prywatnie 27-latka jest żoną Rogera Salli, który jest biznesmenem. Jak się okazuję, ona również sporo się od niego uczy. W styczniu Pisarek poinformowała, że spełniła swoje marzenie, kupując nieruchomość w Dubaju, która będzie gotowa do zamieszkania za trzy lata. Influencerka zdradziła, że chciałaby tam spędzać zimy, ale również nie wyklucza sprzedaży nieruchomości dla zarobku.

Bardzo się cieszę, bo to jest gdzieś tam moja inwestycja. Jeżeli wybuduje się do końca i zamieszkamy tam, to będzie wspaniale. (...) To jest poniekąd inwestycja. Jeśli ktoś przyjdzie i będzie chciał ode mnie to kupić, a ja na tym zarobię, no to też fajnie

– powiedziała Karolina Pisarek.