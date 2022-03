Kuba Wojewódzki podkręca atmosferę przed emisją afery z Karoliną Korwin Piotrowską!

Karolina Korwin-Piotrowska przyjęła zaproszenie do programu Kuby Wójewódzkiego, a fragment, który pojawił się w sieci wywołał duże kontrowersje. Niepałająca sympatią do showmana dziennikarka nazwała go "ciulem i debilem" oraz przerwała wywiad, wychodząc ze studia. Internauci podejrzewają, że ten fragment mógł być odegrany na potrzeby oglądalności. Czy tak jest naprawdę? Karolina Korwin-Piotrowska skomentowała swój występ u Kuby Wojewódzkiego. Jej tłumaczenia potwierdzają domysły internautów? Karolina Korwin Piotrowska komentuje występ u Kuby Wojewódzkiego Internauci często podchodzą z dystansem do tego, co publikuje Kuba Wojewódzki. Kilka miesięcy temu "król TVN" ogłosił, że to koniec programu "Kuba Wojewódzki" . Po tym, jak przyznał, że to żart wielu internautów czuło się urażonych i nie rozumiało tego kroku. W ostatnim czasie wiele się jednak zmienia w życiu showmana. Kuba Wojewódzki ogłosił, że zostanie ojcem . Kiedy internauci nie zdążyli jeszcze otrząsnąć się z szoku, Kuba Wojewódzki i Małgorzata Rozenek pojednali się po latach oskarżeń. Głośno było również o tym, że Kuba Wojewódzki na wizji skrytykował Łukasza Garlickiego, a teraz w jego programie szykuje się kolejna afera! Karolina Korwin Piotrowska skomentowała opuszczenie przez siebie studia Kuby Wojewódzkiego w trakcie programu. Jak wynika z fragmentu zamieszczonego na Instagramie przez samego Kubę, wychodząc nazwała go "ciulem" i "debilem". Jak to tłumaczy? Poszłam do tego programu, żeby pogadać poważnie o książce, którą napisałam, która wzbudza emocje i o której Kuba, umawiając się ze mną na program, mówił w samych superlatywach. No i wyszło,...