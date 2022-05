Karolina Korwin-Piotrowska gorzko o Wiktorii Gąsiewskiej. "Popularność nie przekłada się na talent"

Karolina Korwin Piotrowska jest zachwycona debiutancką książką Kasi Tusk "Elementarz stylu", która już jest bestsellerem ! Dziennikarka TVN Style w rozmowie z Party.pl przyznała, że jest to jedna z najciekawszych pozycji modowych w polskich księgarniach. Karolina Korwin Piotrowska chwali książkę Kasi Tusk Piotrowska docenia "Elementarz stylu" Kasi Tusk nie tylko za sposób wydania i oprawę graficzną, ale i poprawność językową. Wyróżnia również jej oryginalność: Dobrze napisana, oryginalna rzecz a nie bezczelnie skopiowana z internetu, przypominające najlepsze z możliwych wzory światowe z tej półki czyli książkę "How to be Parisian" Caroline de Maigret, "It" Alexy Chung czy rewelacyjna, wydana tez w Polsce "love, style, life" Garance Dore. Co ważne - napisana dobrą polszczyzną, czego nie można powiedzieć o książkach blogerów modowych z wyjątkiem MrVintage. To może być "must have" dla tych młodych dziewczyn, które nie chcą za wszelką cenę być modne. W tym czasie kiedy jedni zabijają się o modne w tym sezonie szmaty z tanich sieciówek, lepiej sobie poczytać tę książkę i wyciągnąć prosty wniosek, że marka i aktualna, przemijająca zbyt szybko moda, mają się do stylu jak pięść do nosa. Poza tym edytorsko to naprawdę piękna książka, aż miło ją wziąć do ręki. Kasia na pewno musi być dumna z takiej recenzji! Teraz czekamy na nową książkę Karoliny. "Krótka książka o miłości" z pewnością też zbierze same pozytywne recenzje! Karolina Korwin Piotrowska chwali Kasię Tusk Książka Kasi Tusk jest już hitem