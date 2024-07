4 z 5

Czwartą żoną Andrzeja Wajdy była Krystyna Zachwatowicz, która jest aktorką, reżyserką, scenografką i profesorem sztuk plastycznych. Ostatnio pojawili się razem na Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Jak zaczęła się ich miłość?

Zbliżyła ich wspólna praca nad legendarnymi "Biesami" w krakowskim Starym Teatrze. Do ich spotkania nie by nie doszło, gdyby nie Piotr Skrzynecki, twórca Piwnicy pod Baranami. Krystyna Zachwatowicz tworzyła tam scenografię. To właśnie Piotr Skrzynecki polecił artystkę Andrzejowi Wajdzie. Z czasem zaczęła tworzyć kostiumy do filmów Andrzeja Wajdy. To jednak nie wszystko. Zaczęła też grać epizodyczne role u reżysera. I choć w środowisku mówiono o tym, że ich relacja nie przetrwa próby czasu, stało się jednak inaczej.