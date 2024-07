Od kilku miesięcy Sarsa podbija listy przebojów, a jej sarsorogi rogi podbijają Instagram. Wiele osób określa wokalistkę mianem fenomenu, a co sądzi o niej Karolina Korwin Piotrowska, która bacznie obserwuje show-biznes?

Reklama

Niezły pop, analogie do Rihanny i M.I.A. chyba bardzo czytelne, ale jak już brać to od najlepszych. Mnie bardzo podoba się sam wizerunek Sarsy, jej teledyski i to jak wygląda, stroje, makijaż, bardzo charakterystyczna fryzura (chociaż taką miała już Reni Jusis z czasów "Zakręconej" czy widać ją było niegdyś na pokazach Alexandra McQueena w 2010 roku), bo na tle banalnej sceny muzycznej, ubranej w niemal jednakowe kiecki albo kurtki skórzane z sieciówek, nagle jest ktoś, kto fajnie kombinuje i przez to zapada w pamięć. Chce być jakiś, oryginalny, kolorowy i zabawny, a nie być kolejną nudną lalą. To akurat lubię - napisała w swoim felietonie.

Karolina Korwin Piotrowska o karierze Sarsy

Dziennikarka podkreśla jednak, że w pewnym momencie piosenka "Naucz mnie" atakowała ją z każdej strony, i porównała do słynnych reklam z Eweliną Lisowską.

Jej piosenka "Naucz mnie" zabiła mnie tego lata. Była wszędzie. W radiach, reklamie, w sklepach, na deptaku i w telewizji. Doszło do tego, że kiedy tylko ją słyszałam, chciało mi się krzyczeć albo wyskakiwać z pędzącego pojazdu (bo często słyszałam ją w taksówkach), tak bardzo już nie mogłam jej znieść. Pomyślałam sobie wówczas, że ktoś idzie śladami Eweliny Lisowskiej, której niefortunnie użyta w reklamie sklepu piosenka stała się nie tyle hitem, co symbolem obciachu za sporą kasę i powodem do zasłużonej mega szydery.

Prowadząca "Magiel Towarzyski" zaznacza, że Sarsa jest ciekawym zjawiskiem i liczy na to, że jej druga płyta będzie przygotowana z taką starannością jak pierwsza.

Zobacz: Reklama z Lisowską budzi mieszane uczucia. Ile razy została wyemitowana w telewizji?​

Zobacz także

Sarsa na nominacjach do Eska Music Awards 2015

Karolina Korwin Piotrowska na ramówce TVN Style

Sarsa na Look of the year