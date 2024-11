Karolina Gilon od momentu, w którym poinformowała swoich fanów o ciąży relacjonuje jej przebieg. Zdradza, jak czuje się w tym wyjątkowym stanie, a teraz pokusiła się nawet o temat drugiego dziecka! Zobaczcie, co zdradziła prezenterka.

Karolina Gilon zaskoczyła swoich fanów i poinformowała, że spotyka się z uczestnikiem "Love Island" Mateuszem Świerczyńskim. Ta informacja podzieliła fanów- jedni uważali, że to chwilowa relacja, inni zaś trzymali kciuki, aby ich uczucie było szczere i się rozwijało. Okazuje się, że miłość jaka narodziła się między Karoliną Gilon a Mateuszem przetrwała próbę czasu, a teraz para spodziewa się dziecka. Informacja o ciąży prowadzącej "Love Island" wstrząsnęła fanami, którzy nie szczędzili gratulacji!

Program "Love Island" nie wystartował tej jesieni i dzięki temu Karolina Gilon ma czas, aby w pełni przygotować się do nowej roli. Teraz wyjawiła, co spotkało ją w ostatnim czasie:

Okazuje się, że spotkanie z małą dziewczynką uświadomiło jej bardzo ważną rzecz! Teraz Karolina Gilon myśli nad kolejnym dzieckiem:

I tak sobie pomyślałam, że jest szansa, że ja zwariuje na punkcie tego dziecka i, że ja się stanę taką mamuśką, że to będzie odnaleziona moja pasja w życiu! Nidy nie miałam instynktu macierzyńskiego, a teraz może się okazać, że to będzie po prostu moje nowe powołanie! Cała gromadka- drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste dziecko... Nie no bez przesady, ale drugie?!

Dodatkowo, Karolina Gilon zdradziła, że jej dziecko dziś nie dało jej pospać i zaczyna przyzwyczajać się do nieprzespanych nocy:

Uuu dzisiaj miałam taką nockę przyzwyczajającą do Bobo. Obudziłam się o czwartej, Bobo tak tańczyło w brzuszku, że nie chciało przestać! Ale nie przeszkadzało mi to, na luzie tylko nie mogłam przez to spać, bo tam jakaś imprezka się odbywała w brzuchu. Zasnęłam dopiero o szóstej! Luz, takie tance to ja rozumiem. I tak jak mówią- nie da się wyspać na zapas!

- mówiła Karolina.