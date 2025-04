Już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje kolejny odcinek "Sanatorium miłości". Co tym razem wydarzy się w hicie stacji? Do sieci trafiła już zapowiedź programu i wszystko wskazuje na to, że znów zrobi się gorąco wokół Edmunda. Edi wróci do wydarzeń z poprzedniego odcinka, a głos w jego sprawie zabiorą inni uczestnicy.

Reklama

Awantura Anny i Edmunda w "Sanatorium miłości"

Edmund to zdecydowanie jeden z najbarwniejszych uczestników siódmej edycji "Sanatorium miłości". Kulturysta nie ukrywa, że od samego początku zauroczył się Anną. Niestety, uczestniczka nie jest nim zainteresowana i już kilka razy mówiła mu, że nie chce stworzyć z nim bliskiej relacji. Edmund mimo wszystko ciągle wierzył, że może między nimi zaiskrzyć. W ostatnim odcinku uczestniczka hitu TVP nie wytrzymała. Doszło do potężnej awantury Ani i Ediego w "Sanatorium miłości". Edmund nie ukrywał zaskoczenia, ale nagle ogłosił, że Anna nie jest w jego typie.

O tobie już zapomniałem, dziękuję. Dziękuję bardzo, ja się nie odzywam, temat zakończyłem. Dziękuję ci bardzo i też po prostu ci powiem, nie jesteś w moim guście i do widzenia mówił Edmund.

Co zrobi Edmund z "Sanatorium miłości"?

Tydzień temu, w zapowiedzi kolejnego odcinka widzowie mogli usłyszeć, jak Edmund tłumaczy, że nie ma w programie kobiety dla niego. Pojawił się również kadr, jak Edmund stoi przy swojej walizce. Z pewnością pojawiło się wówczas pytanie, czy Edmund odejdzie z "Sanatorium miłości". Teraz do sieci trafiła najnowsza zapowiedź programu, która podgrzała atmosferę wokół uczestnika.

Atmosfera wokół Ediego gęstnieje z dnia na dzień czytamy pod nagraniem.

Na nagraniu Edmund wspomina awanturę z Anną.

Wyszło jak wyszło. Ona mnie później tutaj publicznie uraziła mówił uczestnik.

Głos w sprawie Edmunda zabrał również Zdzisław.

Wiadomo no, wszyscy go poznali mówił przed kamerą.

Fani "Sanatorium miłości" stanęli w obronie Edmunda

Pod krótkim zwiastunem nowego odcinka od razu pojawiły się komentarze. Internauci komentują kłótnię pomiędzy Anną a Edmundem i bronią uczestnika.

Mimo wszystko Edmund nie zasłużył sobie na taki lincz. Nie było osoby, która by stanęła w jego obronie. Zachowanie p. Ani okropne, krzyki, przekrzykiwania, wymachiwanie rękami

Pani Ania nie powinna tak reagować w stosunku do Ediego. Brak taktu czytamy w mediach społecznościowych.

Zobaczcie najnowszy zwiastun kolejnego odcinka "Sanatorium miłości"! Myślicie, że Edmund i Anna wszystko sobie wyjaśnia? A może uczestnik spakuje walizki i zniknie z programu? Jedno jest pewne, emocje z pewnością znów sięgną zenitu.

Zobacz także: