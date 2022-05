Blanka Lipińska drwi z krytyki Karoliny Korwin-Piotrowskiej: "W sumie to nie mam pojęcia, kim jest"

Blanka Lipińska kilka dni temu potwierdziła swoje rozstanie z Baronem. Zadeklarowała, że nie będzie więcej komentować sytuacji i chciałaby w spokoju przeżywać emocje związane z rozstaniem. Nie róbcie z teg o sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć - apelowała do mediów Autorka "365 dni" dodała jednak kolejne zdjęcie, które sugeruje, że bardzo przeżywa koniec swojego związku. Zobacz także: Blanka Lipińska usunęła wszystkie zdjęcia z Baronem! Jeszcze kilka dni temu opublikowała romantyczną fotografię z muzykiem... Blanka Lipińska cierpi po rozstaniu z Baronem Trudno uwierzyć, że to koniec tak dobrze zapowiadającej się miłości Blanki Lipińskiej i Barona. Wiadomość o ich rozstaniu zaskoczyła internautów tak samo mocno jak w momencie, w którym potwierdzili, że są razem. Dziś już na próżno szukać wspólnych zdjęć pary na ich profilach społecznościowych. Według informacji, do których dotarł Plotek.pl, powodem rozstania był fakt, że autorka "365 dni" zaczęła coraz bardziej angażować się w relacje z partnerem, gdy on nie chciał rezygnować ze swojego rozrywkowego trybu życia. Dziś na profilu Blanki Lipińskiej pojawiło się pierwsze zdjęcie po rozstaniu. Opis, który dodała, sugeruje, że trudno znosi ten czas ale wierzy, że przykre doświadczenia tylko ją wzmocnią: Ból jest rzeczą względną... To co jednego zabije, innego draśnie 💪🏼 Mamy nadzieję, że autorka "365 dni" szybko upora się ze smutkiem i ponownie będzie mogła cieszyć się i dzielić pozytywną energią, tak jak robiła to do tej pory. Zobacz także: Baron miał lecieć z Blanką Lipińską do Egiptu, ale nie pojawił się na lotnisku?! "Do końca na niego czekała" Blanka...