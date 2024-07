Kilka tygodni temu głośno było o Edycie Górniak, która oburzona nieprofesjonalizmem dziennikarza, przerwała wywiad. Górniak nie szczędziła mu ostrych słów, ale jej postawa zyskała wielu pochlebców, którzy podkreślali, że postąpiła dobrze. Przypomnijmy: Oburzona Górniak PRZERWAŁA WYWIAD: Chciałeś mnie obrazić

Do grona osób, które pochwalają zachowanie Edyty dołączyła nieoczekiwanie Karolina Korwin Piotrowska, w przeszłości często krytykująca piosenkarkę. W swoim najnowszym felietonie w magazynie "Party", Karolina winszuje Górniak i twierdzi, że na takie wydarzenie polski show-biznes czekał od dawna, bo nigdy żadna gwiazda wielkiego formatu w ten sposób nie wypunktowała dziennikarza i nie miała odwagi, aby zareagować na żenujące pytania i brak profesjonalizmu.

Następuje hekatomba. Coś, na co - bez przesady - polski szołbiznes i media czekały wiele lat. Oglądam ze zdumieniem i mam ochotę przyklasnąć każdemu słowu, które wypowiada Górniak z kamienną twarzą i stalowym wzrokiem wlepionym w wijącego się jak piskorz pana z mikrofonem. Ktoś powiedział "Koniec świata KKP chwali Górniak", ale nie można inaczej. Moim zdaniem nastąpił przełom. Ktoś wreszcie nie wytrzymał i nie jest to tania podfruwajka, ale gwiazda dużej rangi (...) Edyta Górniak punkt po punkcie, zdanie po zdaniu perfekcyjnie miażdży dziennikarza. Ma rację od początku do końca, a jej mocne i nawet trochę teatralne wyjście z kadru jest kropką nad i tej żenującej (ale nie dla niej!) sytuacji. Górniak zrobiła to, na co większość nie miała odwagi - zachwyca się.