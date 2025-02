Klaudia Klimczyk od kilku lat działa w sieci pod pseudonimem "Mama na obrotach". Zyskała dzięki temu sporą rozpoznawalność, a odbiorcy pokochali jej nietuzinkowe poczucie humoru i dystans do siebie. Z czasem Klaudia zajęła się też Stand up'em, w czym również odnosi sukcesy. Za sprawą popularności została jakiś czas temu zaproszona do programu Małgorzaty Rogalskiej, a także wystąpiła w "Królowej przetrwania". Niestety, z powodu kontuzji opuściła dżungle niemal na samym starcie. Klaudia śmiało dzieli się z obserwatorami urywkami z życia, a teraz pokazała, jak obecnie wygląda jej figura.

Influencerka od zawsze wykazywała niezwykły dystans do siebie i świata, za co fani ją pokochali. Choć niekiedy dostawała nieprzyjemne komentarze dotyczące wagi, przeważnie odbiorcy doceniali, że ta mimo wszystko realizuje się w mediach społecznościowych. Pomimo przychylności rzeszy fanów, "Mama na obrotach" postanowiła całkowicie zmienić swoje życie.

Przeszła na dietę oraz zaczęła uprawiać więcej sportu, a wszystko to chętnie relacjonuje w sieci. Nie tak dawno przekazała, że udało jej się schudnąć aż 15 kilogramów, a teraz pokazała, jak obecnie wygląda jej sylwetka! Na nowej fotce widać niezwykle odchudzoną Klaudię! Ta przyznała również, że nowy styl życia wszedł jej już w krew.

Jak mogliśmy się spodziewać, nowy post Klaudii wywołał ogromny zachwyt wśród internautów, którzy nie szczędzili gratulacji i słów podziwu. Nie zostawili wątpliwości, że trzymają za nią kciuki i kibicują w tej niełatwej drodze. Dotychczasowa metamorfoza "Mamy na obrotach" zaczęła rodzić wiele pytań. Na szczęście sama zainteresowana postanowiła nie trzymać odbiorców w niepewności.

Jedna z internautek postanowiła dopytać, o ile rozmiarów ubrań Klaudii udało się zejść w dół. Jej odpowiedź nie pozostawiła złudzeń, że mimo już spektakularnych efektów, to nie koniec jej walki.