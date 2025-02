Drugi sezon "Królowej Przetrwania" wzbudza w fanach niebywałe emocje. Każdy odcinek przepełniony jest licznymi wątkami, konfliktami i przepychankami słownymi. Jednak tak intymnych i prywatnych wyznań nikt się nie spodziewał.

Smaszcz i Schreiber dyskutują w "Królowej przetrwania" o nieudanych małżeństwach

Marianna Schreiber i Paulina Smaszcz są uczestniczkami drugiego sezonu "Królowej Przetrwania". Kobiety od razu bardzo się polubiły i przeprowadziły ze sobą wiele rozmów. W najnowszym odcinku Paulina Smaszcz otworzyła się na temat swojego byłego małżeństwa z Maciejem Kurzajewskim i wówczas w sieci zrobiło się gorąco. Dziennikarz wystosował nawet oświadczenie, mówiące o tym, że wobec jego byłej małżonki toczą się sprawy sądowe, w tym między innymi "sprawa o naruszenie jego dóbr osobistych". Niemniej jednak Smaszcz opowiedziała Mariannie, jak bardzo była zaangażowana w życie byłego męża i zasugerowała, że po rozstaniu ten miał prosić ją o... kolejną szansę.

Byłam jego menadżerem, negocjowałam kontakty, jeździłam z dziećmi na maratony i jak mi podziękował, że mamy te dzieci? Usłyszałam, ze g***o w życiu dla niego zrobiłam! (...) Kilka dni wcześniej jest u mnie w domu, rozmawia ze mną, moimi synami, synową i okłamuje, że to jest dla niego porażka i że ja mam mu dać szansę, a kilka dni później się dowiadujemy, że ona jest wielką miłością mówiła Smaszcz

Fakt do faktu... znikają pieniądze, wyjazdy, okłamywanie dzieci. Mój syn go podwoził i mówi: 'To ona tam mieszka? To ja tatę tam podwoziłem!' - kontynuowała Smaszcz

Marianna Schreiber również opowiedziała o swoim samopoczuciu po rozstaniu ze swoim mężem. Wyjawiła, że także jest to dla niej ciężkie doświadczenie.

Kaczorowska nagle zwróciła się do Trybały: "Co byś zrobiła, jakby Cię mąż zdradził?"

Z kolei Agnieszka Kaczorowska już wcześniej mówiła, że najlepszy kontakt w programie "Królowa Przetrwania" złapała z Elizą Trybałą. Co ciekawe, w najnowszym odcinku to właśnie Agnieszka Kaczorowska nagle zwróciła się do Elizy Trybały z nietypowym pytaniem:

Elizka, jakby Cię mąż zdradził, to co byś zrobiła? - zapytała wprost Kaczorowska

Eliza Trybała długo nie zastanawiała się nad odpowiedzią:

Na pewno bym wpadła w furię. Byłaby zemsta, ale nie publiczna, bo ucierpiałyby moje dzieci. Nie wiem czy obcięłabym mu ku***a, być może! (...) Już by nigdy w życiu nikogo nie zdradził! - odpowiedziała żartobliwie Eliza.

Tak Agnieszka Kaczorowska mówiła o mężu w programie "Królowa Przetrwania"

Agnieszka Kaczorowska będąc w programie "Królowa Przetrwania" bardzo tęskniła za domem, mężem i dziećmi. Niejednokrotnie mówiła o tym swoim koleżankom z programu. W najnowszym odcinku kamery zarejestrowały jej rozmowę z Lizą, w której przyznała, że bardzo jej brakuje męża. Następnie przed kamerą opowiedziała, jakie emocje towarzyszyły jej, gdy poznała Pelę. Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska od pierwszej chwili wiedziała, że chce stworzyć z mężczyzną prawdziwą relację na całe życie.

Ja od razu wiedziałam, że ja chcę za tego człowieka wyjść, chcę mieć z nim dzieci, chcę się z nim związać, a nie, że to jakaś przygoda na jakiś czas - wyjawiła Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska przyznała się nawet do nakręcenia intymnej taśmy ze swoim (jeszcze) mężem:

No tak, nagraliśmy sobie z mężem dla funu... W sumie to było podczas podróży poślubnej(...) Stresowałabym się pół życia, gdybym miała z jakimś byłym. Ostatnio Maciek to odtworzył - mówiła Kaczorowska.

Oglądacie "Królową Przetrwania"?

