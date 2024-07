Dawno w polskim show-biznesie nie było tak głośnej i przykrej sprawy, jak skandalu związanego z Anną Samusionek i walką o córkę, którą rozgrywa z ojcem dziecka. Na jaw wychodzą kolejne fakty, które nie stawiają aktorki w pozytywnym świetle. Przypomnijmy: Szef o Samusionek: Urządzała córce psychiczne piekło

Nic nie zapowiada jednak, aby afera miała się wkrótce wyciszyć. Całą sytuacją zniesmaczona jest Karolina Korwin Piotrowska, która odniosła się do wrzawy wokół Samusionek w swoim felietonie w najnowszym numerze "Wprost". Dziennikarka twierdzi, że celebrytka i jej były mąż zrobili ze swojego życia koszmarny serial i powinni się opamiętać, bo fundują ten sam los swojej nastoletniej córce.

Żenujący i przerażający spektakl zawierający m.in. porwanie dziecka z domu ojca, zamknięcia dziewczynki w domu dziecka, ujawnienie jej szokujących każdego normalnego człowieka listów do taty, w których grozi samobójstwem, jeśli wróci do matki, nakłania tylko do powiedzenia jednego: Ludzie, opamiętajcie się. Ze swojego życia zrobiliście już koszmarny serial, dlaczego robicie to swojemu dziecku? - napisała w swoim felietonie Korwin.