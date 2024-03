Karolina Gilon zwróciła się do internautów. Poruszyła temat swojej relacji z Mateuszem z "Love Island". Opowiedziała, dlaczego początkowo ukrywali swój związek oraz z czym aktualnie się mierzą. To był bardzo emocjonalny przekaz. Sami zobaczcie.

Pomimo faktu, że dziewiąta edycja miłosnego formatu wystartowała pełną parą, wszyscy mówią tylko o jednym. O związku prowadzącej show, Karoliny Gilon z uczestnikiem "Love Island", Mateuszem. Pomimo faktu, że internauci już od dłuższego czasu podejrzewali, że tę dwójkę coś łączy, sami zainteresowani dopiero ostatnio postanowili potwierdzić doniesienia. Teraz na ten temat otworzyła się sama prowadząca show. Zrobiła to za sprawą InstaStory:

Apropo związku, słuchajcie, wiem, że wrzuciliśmy ostatnio wiele zdjęć, uznałam, że jest to ten czas ze względu na Was, bo po prostu już wielu z Was kumało, że jesteśmy razem. Ja też nie miałam zamiaru tego ukrywać, bo nie miałam ku temu żadnego powodu, żebyśmy to ukrywali. Ale ja zawsze uważałam, że im dłużej nie mówię o tym, tym lepiej. Bo wiem, jacy są ludzie, wiem, jakie są media, wiem, że wtedy wszędzie się o tym pisze. Jest to normalne w zawodzie, który wykonuje, zdaje sobie z tego sprawie i w związku z tym często nie raz jakieś moje relacje, rzeczy z życia prywatnego utrzymywałam w tajemnicy. Tym razem poczułam, że to jest odpowiedni moment, nie chciałam, żebyście kiedykolwiek czuli się oszukiwani.

wyznała.