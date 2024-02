Mateusz Świerczyński z 7. edycji "Love Island" poznał w programie modelkę Sandrę Dorsz, z która rozstał się niedługo po programie. Na jego Instagramie fani zaczęli zauważać zdjęcia z tych samych miejsc, które pojawiały się na profilu Karoliny Gilon. Czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń? W sieci pojawiło się właśnie ich wspólne zdjęcie.

Karolina Gilon skradła serca widzów jako prowadząca program "Love Island", w którym uczestnicy szukają swoich drugich połówek. Sama jednak niechętnie opowiada o swoim życiu uczuciowym, jednak ostatnio nie ukrywa tego, że jest zakochana po uszy. Fani programu zaczęli zauważać, że gwiazda randkowego show dodaje zdjęcia z tych samych miejsc co Mateusz Świerczyński, który pojawił się w 7. edycji show. Ostatnio gwiazda Polsatu postanowiła odpocząć na Malediwach, a z tego samego miejsca chwalił się relacjami również Mateusz. Fani programu zasypali ich pytaniami w komentarzach, ale oni nie zabrali głosu w tej sprawie. Jednak teraz jedno zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów.

Na InstaStories Karoliny Gilon pojawiła się relacja ze znajomymi, którzy postanowili wspólnie spędzić czas na kręgielni. Na zdjęciu znajdują się prowadzący program"Ninja Warriors" Jerzy Mielewski i Łukasz Jurkowski ze swoimi partnerkami — nie zabrakło na nim również Karoliny i Mateusza. Czyżby to była potrójna randka?

Prowadząca "Love Island" niewiele mówi o swoim życiu uczuciowym, a gdy dziennikarze pytają ją wprost, stara się obejść pytanie. Myślicie, że wkrótce potwierdzi swój związek z Mateuszem? Jakiś czas temu wyznała, że jej serce jest już zajęte.

Fajne jest to, że się poznaje taką bratnią duszę, która jest kumplem przyjacielem i kochankiem w jednym. My byliśmy kumplami i z tego — nawet nie wiem, kiedy — powstało coś więcej. A dla mnie koleżeństwo jest bardzo dobrą bazą do tego, by być fajnym związkiem

— powiedziała Karolina Gilon jakiś czas temu w rozmowie z ''Pomponikiem''.