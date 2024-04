Karolina Gilon niedawno wróciła z nagrań "Love Island" i obecnie przebywa w Polsce. Kobieta często dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym i tak było również tym razem. Prowadząca zdradziła pewien szczegół ze swojej codzienności. Zaskakujące?

Karolina Gilon podzieliła się z fanami ważną informacją

Karolina Gilon kilka tygodni temu podzieliła się informacją, że związała się z byłym uczestnikiem "Love Island"- Mateuszem Świerczyńskim. Kobieta nie kryła swojego szczęścia i dodawała na swój profil na Instagramie coraz więcej kadrów z Matim. Fani celebrytki nie szczędzili gratulacji i w dalszym ciągu kibicują zakochanym. Mateusz i Karolina niedawno wrócili do kraju prosto z gorącej Hiszpanii, w której była nagrywana 9. edycja miłosnego show "Love Island". Teraz jednak Karolina Gilon przyznała się do czegoś, co może zaskoczyć jej fanów.

Największą trudność i moją dużą słabością są słodycze. Zazwyczaj mam tak, że jak zjem coś słonego to mam ochotę to przełamać czymś słodkim(...) ale już postanowiliśmy, że tylko w sobotę, niedzielę jakieś słodycze. Trzeba z tym walczyć, jak ze wszystkim(...) w życiu też musi być balans. Ja sobie nie wyobrażam, żeby taki totalnie odciąć słodycze, więc poszłam sobie na taką umowę-sama ze sobą, że raz w tygodniu będzie dzień, w którym można zjeść słodycze no i ten dzień będzie bardzo cieszył - przyznała Karolina Gilon.

Karolina Gilon ma za sobą rzeszę fanów. Ostatnio nawet prowadząca "Love Island" pochwaliła się informacją, że w dwa miesiące przybyło jej 20 tysięcy obserwujących na Instagramie. To oznacza, że obecnie jej profil śledzi aż 560tyś. internautów. Karolina Gilon stara się codziennie mówić do swoich odbiorców i dzieli się nawet najbardziej prywatnymi historiami swojego życia.

A Wy? Śledzicie losy Karoliny Gilon i jej partnera?

