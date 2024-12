Karolina Gilon zdobyła ogromną popularnością za sprawą "Love Island", które prowadziła przez kilka lat. Z czasem jednak zdecydowała się bardziej skupić na życiu osobistym, a w tym rozwijaniu swojego związku z Mateuszem, który był jednym z uczestników show. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że para spodziewa się swojego pierwszego dziecka, co wywołało ogromny zachwyt wśród fanów celebrytki. Do porodu została jeszcze chwila, a tymczasem Karolina opublikowała emocjonujący wpis.

Reklama

Karolina Gilon wydała nagły komunikat

Od 2019 roku Karolina Gilon cieszyła się posadą prowadzącej reality show "Love Island". W siódmej edycji poznała Mateusza Świerczyńskiego, z którym po zakończeniu programu niespodziewanie nawiązała bliższą relację. Początkowo ukrywali swój związek, ale sprytni fani zaczęli doszukiwać się między nimi uczucia, aż w końcu para potwierdziła, że łączy ich coś więcej. Od tamtej pory chętnie pokazują się razem na imprezach branżowych i regularnie publikują w sieci wspólne zdjęcia.

Karolina Gilon Pawel Wodzynski/East News

Co ważne, już niedługo Karolina i Matusz powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości! Celebrytka już jakiś czas temu informowała o przerwie od mediów społecznościowych, co jak się potem okazało, było podyktowane jej życiem prywatnym. Gdy więc wyjawiła, że spodziewa się dziecka, fani zaczęli nabierać wątpliwości, czy ta w ogóle wróci do "Love Island". Sprawa właśnie się rozwiązała, ale nie tak, jak oczekiwaliby tego widzowie. Karolina poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że nie tylko ona nie wróci na plan reality show, ale i format nie trafi wiosną na antenę!

Kochani, przykro mi, nie będzie ''Love Island'', przynajmniej tej wiosny. Wiadomo, szkoda, ale a życie kręci się dalej. Love Island to 5 lat niesamowitej przygody. Dzięki Polsat za tą cudowną szansę. Pamiętam dzień, w którym dowiedziałam się, że zostanę prowadzącą tego wielkiego światowego show. To wywróciło moje życie zawodowe do góry nogami - przekazała.

Karolina Gilon podsumowała również, jak wiele przyniosła jej praca w programie. Zachęciła także swoich fanów, by walczyli o kolejny sezon uwielbianego Love Island".

Chcecie powrotu Love Island?To krzyczmy wszyscy razem!!!! #chcemyloveisland !! Im więcej tego w komentarzach tym lepiej awwwww. Jak ja kocham ten program!! Moje guilty pleasure. 5 lat fantastycznej przygody!! I nigdy bym nie pomyślała, że sama też znajdę tam miłość

W komentarzach fani nie tylko wyrazili smutek z powodu braku kolejnej edycji "Love Island", ale też przyznali zgodnie, że Karolina Gilon jest niezastąpiona i nie wyobrażają sobie, by ktokolwiek mógł ją zastąpić.

''Love Island'' bez Gilon, to jak święta bez Kevina

Chcemy Love Island i chcemy Karolinę

Czekamy na Karolinę, bez Karol to nie program

Zgadzacie się z internautami?

Reklama

Zobacz także: Karolina Gilon pokazała zdjęcie dziecka! "Nasz synek"