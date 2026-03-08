Kaczorowska i Rogacewicz to ogłosili. "Zrobiliśmy to"

Wieczorem 7 marca Agnieszka Kaczorowska oraz Marcin Rogacewicz opublikowali w mediach społecznościowych relację, która jednoznacznie świadczyła o potężnych emocjach towarzyszących im po przedpremierowym pokazie spektaklu „Siedem”. Para artystów nie kryła wzruszenia i dumy z własnego osiągnięcia, otwarcie mówiąc o ogromnym stresie przed pierwszym występem przed publicznością.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz świętują. Skończyli przygotowania do spektaklu

Autorski spektakl muzyczno-taneczny „Siedem” to efekt wspólnej pracy Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Artyści, którzy zyskali rozgłos m.in. podczas 17. edycji „Tańca z gwiazdami”, zdecydowali się pójść o krok dalej i stworzyć spektakl od podstaw. Fabuła „Siedem” skupia się na losach kobiety i mężczyzny próbujących odnaleźć siebie w świecie pełnym oczekiwań i schematów, zaczynając wszystko od nowa. Całość została osnuta wokół motywów wolności w miłości, relacjach oraz codzienności. To autorska wypowiedź o potrzebie szczerości wobec siebie i przekraczaniu ograniczeń narzucanych przez społeczeństwo.

Zrobiliśmy to. Pierwsza publiczność zobaczyła „Siedem”. Byliśmy bardzo zestresowani, ale poszło wyznała Agnieszka Kaczorowska w relacji na Instagramie.

Po zakończeniu pierwszego występu nie brakowało łez wzruszenia. Na relacjach publikowanych przez artystów widzimy, jak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz kłaniają się publiczności, nie kryjąc ogromnej dumy i szczęścia z efektów wielomiesięcznej pracy.

Jak ja się cieszę. Nie mogę się doczekać poniedziałku dodał Marcin Rogacewicz.

Co ciekawe, według doniesień mediów jeszcze niedawno Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie zostali wpuszczeni do teatru, co wywołało spore poruszenie wśród fanów pary.

Marcin Rogacewicz jest wzruszony. Podziękował Agnieszce Kaczorowskiej

W materiałach źródłowych nie pojawiła się informacja o dokładnej lokalizacji przedpremierowego pokazu. Wiadomo jednak, że oficjalna premiera „Siedem” została wyznaczona na najbliższy poniedziałek. Artyści już teraz zapowiadają trasę spektaklu po różnych miastach, co stanowi ogromną szansę dla fanów na spotkanie z twórcami i ich niezwykłą opowieścią na żywo.

Przed wielką premierą Marcin Rogacewicz zabrał głos w mediach społecznościowych. Opublikował kadry z sobotniego występu i zwrócił się bezpośrednio do Agnieszki Kaczorowskiej. Aktor podziękował swojej partnerce za możliwość przeżywania tak dużych emocji.

Łzom wzruszenia nie ma końca. Agnieszka Kaczorowska, dziękuję za wczoraj, dziękuję za nasze „Siedem”, dziękuję za wszystko, dziękuję, że jesteś... napisał Rogacewicz.

