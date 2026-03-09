Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili radosne wieści. To się dzieje
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podzielili się z fanami radosną nowiną. Dziś nadszedł ich wielki dzień. Do sieci trafił poruszający wpis, a internauci nie kryją zachwytu.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz dali się poznać szerszej publiczności podczas 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Para od wielu miesięcy angażowała się w przygotowania do spektaklu „7”. Teraz nadszedł długo wyczekiwany dzień oficjalnej premiery. Do sieci trafił szczery wpis, a fani nie szczędzili słów uznania.
Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili radosne wieści. Nadeszła premiera spektaklu „7”
Długo wyczekiwana premiera spektaklu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wreszcie nadeszła. 9 marca 2026 roku artyści oficjalnie zaprezentują efekt wielomiesięcznej pracy.
Taneczno-muzyczny spektakl „7” opowiada historię kobiety i mężczyzny, którzy próbują odnaleźć siebie na nowo w świecie pełnym oczekiwań. Głównym przesłaniem spektaklu jest wolność w miłości. Podczas występu nie zabraknie namiętności, tańca i pasji. To właśnie od 9 marca artyści rozpoczną trasę spektaklu, odwiedzając liczne miasta, w których zaprezentują swoją sztukę.
Dwa dni temu, 7 marca odbył się pierwszy pokaz przedpremierowy, który spotkał się z ogromną aprobatą widzów. Dziś w Garnizonie Sztuki w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu „7”. Z tej okazji Kaczorowska i Rogacewicz opublikowali wpis, w którym zwrócili się do swoich fanów.
Już dziś. Oficjalna PREMIERA 7.Wielki dzień.Dziękujemy za Wasze piękne słowa po pokazie przedpremierowym, które uskrzydliły nas na dziś. Do dzieła !
Reakcje internautów na premierę spektaklu „7” Kaczorowskiej i Rogacewicza
Pod opublikowanym postem Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza pojawiło się wiele zachwyconych komentarzy internautów. Fani duetu zapowiadają swoją obecność na spektaklu, a niektórzy dzielą się wrażeniami jeszcze z pokazu przedpremierowego.
Naprawdę warto się wybrać. Piękne !
Byłam na pokazie przedpremierowym. Taniec, aktorstwo, ta muzyka... wszystko dopracowane w najmniejszym szczególe, uzyskaliście piękny efekt na scenie
