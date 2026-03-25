Para aktorów, których łączy także relacja w życiu prywatnym, prezentuje swój spektakl na scenach w całej Polsce. Po ostatnim występie w Warszawie nagle zwrócili się do swoich obserwatorów dziękując za przybycie, a przy okazji dzieląc się radosną wiadomością. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyznali to wprost!

Kaczorowska i Rogacewicz podzielili się radosną nowiną

Za Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem kolejne dwa warszawskie spektakle "Siedem", które spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności. Tuż po zejściu ze sceny artyści zwrócili się do widzów, dziękując za obecność, uwagę oraz wyjątkowo serdeczny odbiór ich przedstawienia.

Warszawo, dziękujemy. Kolejne dwa spektakle Siedem za nami. Dwa razy owacje na stojąco. To jest takie miłe, naprawdę. I te wszystkie wiadomości, które do nas podsyłacie... zaczęła Kaczorowska.

Gwiazda "Klanu" podziękowała również za "sto lat" zaśpiewane przez publiczność dla jej ukochanego. Okazuje się bowiem, że Marcin Rogacewicz 25. marca obchodzi swoje 46. urodziny.

Ja osobiście bardzo dziękuję za odrobinę prywaty i sto lat dla Rogacewicza, który za dwie godziny zaczyna swoje urodziny. 46 na liczniku dodała.

Spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza przyciąga tłumy

Spektakl "Siedem", w którym występują Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, budzi duże zainteresowanie nie tylko ze względu na formę, ale także ich prywatną relację. Artyści, którzy są parą również poza sceną, stworzyli wspólny projekt będący rozwinięciem ich emocji i doświadczeń, co wyraźnie widać w intensywności i autentyczności prezentowanych na scenie uczuć.

"Siedem" to taneczno-muzyczne widowisko opowiadające o wolności, miłości i zaczynaniu od nowa, ukazanych w siedmiu odsłonach relacji kobiety i mężczyzny. Spektakl łączy choreografie, muzykę na żywo i elementy aktorskie, tworząc emocjonalną opowieść o namiętności, pasji i przemianie, która przyciąga widzów w całej Polsce. Co więcej jego nazwa też nie jest przypadkowa. Para w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" potwierdziła publicznie swój związek, ich duet miał wtedy numer 7.

