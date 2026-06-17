Marcin Rogacewicz po burzliwych miesiącach i kolejnych zmianach w życiu prywatnym oraz zawodowym zamieścił w sieci mocny wpis. W środę wieczorem 17 czerwca opublikował na Instagramie czarno-białe zdjęcia i słowa o szczęściu oraz potrzebach.

Marcin Rogacewicz opublikował osobisty wpis

Wieczorny wpis Marcina Rogacewicza wybrzmiał szczególnie mocno, bo pojawił się w momencie, gdy jego nazwisko od miesięcy krąży w medialnym obiegu nie tylko z powodu ról, ale też prywatnych decyzji. Aktor wrzucił dwa czarno-białe, artystyczne kadry.

W tekście nie bawi się w półsłówka. Daje do zrozumienia, że właśnie przechodzi poważne zmiany w życiu prywatnym, których nie może ignorować. Nie ma wątpliwości co do tego, że w ostatnim czasie jego podejście się zmieniło. Warto przypomnieć, że niedawno razem z ukochaną zdecydowali się na poważny krok. Dowiedzieliśmy się, że Kaczorowska i Rogacewicz zamieszkali razem w zielonej okolicy Warszawy. Teraz aktor napisał wprost:

Dzisiaj już patrzę dalej, dużo dalej, spokojnie, w głąb siebie. Dzisiaj już też wiem, że szczęścia nie ma więcej za rogiem. Jest wszędzie! Już teraz! Nie czekam już na nic, jestem. Cieszę się wszystkim! Doceniam to co mam i pamiętam, że najbogatszy jest ten kto ma najmniejsze potrzeby napisał aktor.

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wszedł na nowy etap

Jeszcze niedawno Rogacewicz funkcjonował przede wszystkim jako aktor serialowy, mąż i ojciec. W 2025 roku ten obraz pękł: rozstał się z żoną po dwunastu latach. W podobnym czasie zaczęły krążyć informacje o jego relacji z Agnieszką Kaczorowską, a para potwierdziła ją publicznie w „Tańcu z gwiazdami”.

Program przyniósł im też wyjątkowo głośny moment, gdy odpadli z rywalizacji, a ich reakcje pokazały, że ta decyzja mocno ich poruszyła. I chociaż emocje po zejściu z parkietu długo się niosły, duet szybko przeniósł energię na scenę: jako „para numer 7” ruszyli ze spektaklem „Siedem”, który okazał się sukcesem.

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