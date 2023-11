"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych formatów muzycznych w naszej telewizji. Widzowie z wypiekami na twarzy śledzą kolejne edycje show i szybko wyławiają swoich faworytów wśród uczestników. Nic dziwnego, że produkcja wywołuje sporo emocji. Po ostatnim odcinku jednak na program wylała się fala krytyki. Zdaniem fanów utalentowany chłopak przegrał z rozpoznawalnym Misterem Polski 2019, który "nie ma za grosz talentu".

Reklama

Widzowie "The Voice of Poland" węszą ustawkę

Rozpoczęły się ćwierćfinałowe zmagania w "The Voice of Poland". W ostatnim odcinku muzycznego show uczestnicy walczyli o wejście do półfinału, co udało się m.in. Danielowi Borzewskiemu z drużyny Lanberry. Ta wiadomość wywołała ogromne niezadowolenie, a nawet wściekłość w mediach społecznościowych. W komentarzach jest mnóstwo sugestii dotyczących "ustawki" oraz "przepychania pupilka stacji".

Zobacz także: Justyna Steczkowska płacze w "The Voice of Poland". Artystka nie ukrywała wzruszenia

Daniel Borzewski nie cieszył się wielkim poparciem jury, a jednak przeszedł dalej. Wielkim rozczarowaniem okazało się odpadnięcie Damazego Wachuły. Internauci są niezadowoleni z faktu, że chłopak, który "ma piękny głos" odpadł w rywalizacji z Misterem Polski 20219.

"The Voice of Poland" ćwierćfinał Artur Zawadzki/REPORTER

Wow! Zmieniliście kategorię programu — to już nie jest talent show tylko kabaret.

Nie ma opcji, żeby ktokolwiek ze zdrowym słuchem głosował na Daniela.

To jest jakieś nieporozumienie, nie wierzę... Damazy z takim wykonaniem odpadł, ludzie, serio?

Odpadają utalentowani uczestnicy na rzecz jakichś miernot, które są znane TVP.

Dramat. Jak mógł Daniel przejść głosami widzów. Ustawka, że huk.

Jak trzeba mieć ''Gumowe ucho'', aby zagłosować na kogoś, kto tak fałszuje, że niby został wybrany przez niby widzów? To jest jest program muzyczny, a nie głosowanie na Mistera Polski.

Dramat i żenada. Jedna wielka ustawka.

Zobacz także: Niewiarygodne, co zrobił Baron na planie „The Voice of Poland”. Wszyscy oniemieli, mamy nagranie

Reklama

Warto przypomnieć,że niedawno w "The Voice of Poland" doszło do spięcia między Justyną Steczkowską a Lanberry. Jak wam się podobał ostatni odcinek muzycznego show?

"The Voice of Poland" ćwierćfinał Artur Zawadzki/REPORTER