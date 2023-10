Widzowie TVP2 już po raz 14. mogą śledzić muzyczne talenty w programie "The Voice of Poland". Jak wiadomo, prawdziwymi weteranami jeśli chodzi o jurorowanie w programie, są Tomson i Baron. Panowie są związani z show od wielu lat i widzowie nie wyobrażają sobie "The Voice of Poland" bez ich udziału. Jednak to, co Baron zrobił na planie 14. edycji programu, nigdy wcześniej nie miało miejsca! Muzyk zaskoczył nie tylko pozostałych jurorów, ale także publiczność zgromadzoną w studio. Mamy nagranie!

Reklama

Baron zaskoczył wszystkich na planie "The Voice of Poland"

Jak się okazało, Baron od kilku miesięcy uczy się iluzji, a jego nauczycielem jest jeden z najlepszych iluzjonistów w Polsce. W trakcie nagrań do nowej edycji "The Voice of Poland", muzyk pochwalił się, że umie zmienić tytanową obrączkę w złotą! To jednak nie wszystko! Baron spowodował także, że z jego rąk zniknęła czerwona chusteczka. Niesamowite umiejętności muzyka już teraz możecie zobaczyć w wideo powyżej.

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę zobaczymy już ostatnie Bitwy 14. edycji „The Voice of Poland”. Tym razem to właśnie Tomson i Baron, spośród 15-osobowej drużyny, wybiorą czworo uczestników, którzy za tydzień zaśpiewają na scenie podczas pierwszego odcinka na żywo.

To wszystko zobaczycie już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2.

Reklama

Zobacz także: Justyna Steczkowska płacze w "The Voice of Poland". Artystka nie ukrywała wzruszenia