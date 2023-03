Justyna Steczkowska w końcu zdradziła sekret perfekcyjnej figury: "2 razy w tygodniu po 30 minut"

Justyna Steczkowska uchyliła rąbka tajemnicy i ujawniła, czemu zawdzięcza idealną figurą: "Jeśli lubisz mieć szybkie efekty, to to jest najlepsza metoda do ich uzyskania"

Justyna Steczkowska słynie z nienagannej figury, którą zachowuje mimo upływu lat. I choć artystka nie kojarzy się ze sportowym stylem ubierania się, do najnowszego zdjęcia opublikowanego na Instagramie zapozowała w dopasowanym stroju do ćwiczeń, który podkreślił jej sylwetkę. Gwiazda ujawniła, jakie aktywności podejmuje, by utrzymać formę. Diwa trenuje mniej, niż można by się spodziewać!

Justyna Steczkowska zdradziła sekret figury

Justyna Steczkowska z okazji Dnia Kobiet wstawiła na swój instagramowy profil okolicznościowy wpis. Podeszła do tematu nietypowo, zaczynając od kwestii spędzania czasu z innymi, bliskimi sobie kobietami. Zaznaczyła też, że ceni chwile, jakie ma tylko dla siebie. Doprecyzowała, że chodzi o trening, bo to przede wszystkim podczas ćwiczeń może pobyć sama ze sobą. Całość zilustrowała zdjęciem w granatowym, jednoczęściowym stroju do ćwiczeń, dlatego mogła liczyć od komplementy fanów. Internautów zaciekawiły też szczegóły jej planu treningowego, które przy okazji ujawniła.

Okazuje się, że Justyna Steczkowska już od kilku lat korzysta z dobrodziejstw metody EMS, czyli elektrostymulacji mięśni i jest zachwycona efektami. Zauważyła też, że dzięki zastosowaniu tej techniki ćwiczy krócej, ale bardzie efektywnie.

Trenuję EMS już od 6 lat i widzę, jak moje ciało zmieniło się na lepsze i trzyma formę. Jeśli lubisz mieć szybkie efekty, to to jest najlepsza metoda do ich uzyskania. Nowe technologie dają takie możliwości! EMS to 20/30 minut aktywności, która stała się dla mnie alternatywą dla tradycyjnego treningu

Instagram/@justynasteczkowska

Poza oszczędnością czasu, gwiazda zauważyła inne bonusy, jak m.in. korzyści zdrowotne

Dzięki elektrostymulacji mięśniowej można skrócić czas treningu, a efekty w postaci jędrnej sylwetki widoczne są już po kilku miesiącach. Zamiast 1,5 godziny na siłowni ćwiczę 2 razy w tygodniu po 30 minut. Przez dodatkową stymulację impulsem elektrycznym jestem w stanie spalić więcej kalorii, a moje mięśnie wzmacniają się. To też super profilaktyka zdrowotna. Niweluje bóle pleców i przywraca równowagę napięcia mięśniowego - zachwalała swój trening.

Fanki ucieszyły się, że wreszcie poznały tajemnicę doskonałego wyglądu artystki:

Dziękuję za rady. W końcu podzieliła się pani sekretem. Jest pani inspiracją

AKPA

Obserwatorzy piosenkarki zasypali ją też oczywiście lawiną komplementów:

Piękna figura

Nooo... Wyglądasz na 25 lat

Wygląda pani przepięknie. Jeszcze ten cudowny uśmiech. Marzenie wyglądać tak pięknie w pani wieku - chwalili idolkę

Przypomnijmy, że niedawno Justyna Steczkowska oczarowała fanów pokazując się im w przezroczystym kombinezonie. Wówczas także orzekli zgodnie, że figury mogłaby wokalistce pozazdrościć niejedna nastolatka. A jak wam się podoba artystka w sportowym wydaniu? Zachęciła was do ćwiczeń?

AKPA