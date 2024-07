Justyna Steczkowska świętuje dziś swoje 51. urodziny. W sieci relacjonuje przebieg tego wyjątkowego dla siebie dnia.

Przeżyłam już pół wieku i jeden rok więcej ???? Kolejne "cudowne lata" przede mną. Cudowne, bo dojrzałe i pełne nowych wyzwań.

Wokalistka potwierdza, że prawdziwe życie zaczyna się po 50-tce, ale nie traci wiary w to, że to dopiero przedsmak tego, co wydarzy się po 60-tce. Dzień urodzin świętowali z nią również najbliżsi. Leon Myszkowski i jego ukochana Ksenia, zadbali o niespodzianki dla mamy.

Justyna Steczkowska świętuje 51. urodziny z synem i jego dziewczyną

Rodzina dla Justyny Steczkowskiej jest niezwykle ważna. Na co dzień jest szczęśliwą mamą trojga dzieci. Niedawno świętowała 18. urodziny średniego syna Stanisława, a 10-letnia Helenka przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Najstarszy syn, Leon Myszkowski podobnie jak mama próbuje swoich sił w show-biznesie. Wszyscy mają doskonałą relację z rodzicielka, a sama Justyna Steczkowska nie raz wzruszała fanów, opowiadając o rodzinie.

Artystka ma również doskonały kontakt z dziewczyną Leona, Ksenią. Justyna Steczkowska nie ukrywa, że jest zachwycona dziewczyną syna. Nie da się nie zauważyć, że z wzajemnością. Niedawno rodzinnie spędzali nawet wakacje, a Leon nosił mamę i ukochaną na rękach, co internauci zgodnie podsumowali: "piękne, wspaniałe i mądre kobiety! Masz szczęście Leon!!". Syn wokalistki zdaje się to doskonale wiedzieć i również pielęgnuje relacje rodzinne, których nauczyła go mama. Wraz z dziewczyną urządzili mamie urodzinową niespodziankę.

Justyna Steczkowska opublikowała w sieci urodzinową relację. Okazuje się, że dzień, w którym świętuje swoje 51. urodziny spędziła w towarzystwie Leona i Kseni. Syn i jego dziewczyna zaskoczyli solenizantkę kwiatami. Nie brakowało również rodzinnych uścisków. Miło patrzeć na ich relacje.

Na krótkim fragmencie widać, że Justyna Steczkowska otrzymała od najbliższych wielki bukiet kwiatów. Wzruszona mama nie ukrywała radości.

Cudowny urodzinowy dzień podsumowała.

Justyna Steczkowska w dniu urodzin otrzymała również bezowy tort z owocami. Cały dzień świętowania z pewnością zapamięta na długo. A wy lubicie świętować swoje urodziny?