Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorek w Polsce i ma spore grono fanów, którzy z zachwytem śledzą każdy jej ruch. Aktorka w ostatnim czasie miała grafik wypełniony po brzegi i po intensywny czasie postanowiła udać się na wakacje, żeby wypocząć. Celebrytka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i na swoim Instagramie podzieliła się kilkoma kadrami z wyjazdu, a także pochwaliła się, kogo spotkała! Będziecie zaskoczeni.

Julia Wieniawa przez wiele lat była związana z Nikodemem Rozbickim i uchodzili za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Fani od dłuższego czasu mieli jednak wrażenie, że ich związek prechodzi kryzys, po tym jak aktor wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby rozwijać swój talent aktorski. Spekulacje nasiliły się po tym, jak Nikodem Rozbicki swoje 32. urodziny spędził w gronie nowych koleżanek, a Julia Wieniawa wybrała się sama na wesele znajomych. W połowie czerwca Julia Wieniawa potwierdziła pojawiające się plotki i przyznała, że jest to prawda.

Po rozstaniu z ukochanym Julia Wieniawa postanowiła skupić się na pracy i tegoroczne wakacje miała naprawdę intensywne. 25-latka nie dość, że wydała dwa single, które szybko okazały się hitami, to pracowała nad nowymi produkcjami filmowymi oraz wzięła udział w prestiżowym pokazie, który był dla niej ogromnym wyróżnieniem.

Nie uwierzycie, sama zresztą w to jeszcze nie wierzę. Wreszcie nadszedł ten moment, że nie muszę dłużej ukrywać i mogę się z wami podzielić dla mnie turbo radosną nowiną. Otóż zostałam zaproszona do Paryża (...) by pójść w pokazie na Paris Fashion Week'u

- cieszyła się Julia.