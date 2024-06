Julia Wieniawa ma za sobą bardzo intensywny weekend. Aktorka bawiła się na weselu, a tuż po nim musiała pojawić się w pracy. 25-latka opowiedziała o wszystkim na swoim InstaStories i zaskoczyła swoich fanów. To naprawdę się wydarzyło!

Julia Wieniawa wspomniała o weselu

Julia Wieniawa to artystka o wielu talentach. Gwiazda jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale również piosenkarką i od niedawna również jurorką w talent show TVN. Ostatnio podano wyniki oglądalności "Mam Talent" i średnia oglądalność 15. edycji wyniosła 1,56 mln widzów. Wielu twierdzi, że to zasługa właśnie 25-letniej gwiazdy. Nie ma się co dziwić, w końcu Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w naszym rodzimym show-biznesie, która wciąż się rozwija. Ostatnio jednak postawiła na chwilę relaksu i wybrała się na wesele, na którym była również Roksana Węgiel. Aktorka bawiła się znakomicie do samego rana, choć następnego dnia musiała zagrać spektakl.

Na swoim Instagramie Julia Wieniawa podzieliła się ze swoimi fanami swoim intensywnym weekendem. Młoda gwiazda wybrała się na wesele, na którym bawiła się do białego rana. Jednak następnego dnia nie miała co liczyć na odpoczynek, ponieważ musiała zagrać spektakl w teatrze. Celebrytka była bardzo z siebie dumna, że jej się to udało.

W ogóle chciałam sama siebie pochwalić i czekam na gromkie brawa, że byłam wczoraj na weselu, co trochę słychać po moim głosie. No cóż, bawiłam się przednio i skończyliśmy tak chyba o 6 rano. Jezus Maria, straciłam paznokcia. Nie no w ogóle rynsztok słuchajcie, ale czasem trzeba i zagrałam przed chwilą spektakl o 18.00. Czekam na gratulacje — powiedziała Julia Wieniawa.

No cóż, aktorka stawia prace na pierwszym miejscu i zawsze wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Nic dziwnego, że tak wiele osób pragnie z nią pracować. Ostatnio w życiu Julii Wieniawy zaszły wielkie zmiany, a pod jej postem pojawiło się mnóstwo gratulacji. Aktorka została ambasadorką znanej marki. Możemy tylko pogratulować!

