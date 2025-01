Już od lat Julia Wieniawa wywołuje duże zainteresowanie w mediach. Jej życie prywatne śledzą zarówno tabloidy, jak i internauci. Gwiazda takich filmów jak „Teściowie”, „Jak pokochałam gangstera” czy „W lesie dziś nie zaśnie nikt” w ubiegłym roku rozstała się z Nikodemem Rozbickim. Najwyraźniej niektórzy nie chcą, by Wieniawa zbyt długo pozostała singielką i już donoszą o jej kolejnym romansie. Ostatnio plotkowano o rzekomej bliskiej relacji artystki z kolegą z branży. Mowa o Macieju Zakościelnym, z którym spędziła grudniowy wieczór, co jeszcze bardziej podgrzało spekulacje. Aktorka zdążyła już raz uciąć te doniesienia i podkreślić, że Zakościelny to jej znajomy, a media robią „sensację”. Niedawno znów wypowiedziała się na ten temat, wyraźnie zmęczona już plotkami.

Julia Wieniawa udzieliła wywiadu Filipowi Borowiakowi z Wirtualnej Polski podczas pracy nad kolejną edycją „Mam talent!”. Jurorka show została zapytana o zainteresowanie mediów jej relacjami damsko-męskimi. Przyznała, że bardzo nie lubi takiego rozgłosu i irytuje ją, gdy tabloidy rozpisują się na temat jej życia miłosnego. Wcześniej bardziej się tym przejmowała, dzisiaj wie, że nie ma na to wpływu i podchodzi do tego z dystansem.

Zawsze od tego uciekałam. Strasznie nie lubię, jak media piszą o moich prywatnych rozterkach albo dopisują rzeczy, które absolutnie nie są prawdą. Nigdy na swoim Instagramie, w social mediach nie pokazuję życia prywatnego, bo po prostu je szanuję i nie chcę, żeby ktoś tam z butami właził. Zauważyłam, że media same kreują za mnie te wszystkie jakieś historie, afery, dramy. Ja tego nie podkręcam i absolutnie też nie chcę tego komentować. To żyje swoim życiem. (...) Kiedyś się tym przejmowałam, że mi dopisywano różnych jakiś facetów, zwykle absolutnie nietrafnie, a teraz mam coś takiego: „no dobra, no to sobie dopisujcie, co ja mogę z tym zrobić”

– przekazała w rozmowie z WP.