Julia Wieniawa w nocy z niedzieli na poniedziałek wybrała się na wydarzenie w iście hollywoodzkim stylu. W jednym z warszawskich kin transmitowano galę rozdania Oscarów, a przy tym nie zabrakło też wyjątkowej imprezy, na której pojawiło się wiele znanych osobistości. W tym gronie była właśnie Julia Wieniawa oraz jej serdeczny przyjaciel, z którym została "przyłapana" przez paparazzi, kiedy już opuszczała lokal. Gwiazda świetnie bawiła się w jego towarzystwie, a mowa o... Kacprze Kujawie!

Przyjaźń Julii Wieniawy i Kacpra Kujawy

Julia Wieniawa i Kacper Kujawa są przyjaciółmi od wielu lat, co często podkreślają w mediach społecznościowych. Kacper Kujawa to utalentowany stylista i specjalista ds. mody, który ukończył studia z zakresu public relations na renomowanym London College of Fashion. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas stażu w domu mody Dior oraz pracując w dziale mody magazynu "Vogue Polska".

Ich przyjaźń jest widoczna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W czerwcu 2024 roku Julia i Kacper wspólnie uczestniczyli w weselu, gdzie aktorka zachwyciła w różowej sukni, a Kacper towarzyszył jej jako partner. We wrześniu tego samego roku wybrali się razem do Paryża, gdzie Julia wystąpiła na pokazie L’Oreal w ramach paryskiego Tygodnia Mody. Podczas tej podróży Kacper wspierał Julię, a wspólne zdjęcia z ich pobytu w stolicy Francji pojawiły się w mediach społecznościowych.

Ich relacja jest pełna ciepła i wzajemnego wsparcia, co widać na licznych zdjęciach publikowanych w internecie, a także tych wykonanych przez paparazzi.

Julia Wieniawa i Kacper Kujawa przyłapani przez paparazzi

Tak się stało właśnie tym razem. Paparazzi spotkali Julię Wieniawę, kiedy razem ze swoim serdecznym przyjacielem, Kacprem Kujawą, wychodziła ze wspomnianej wcześniej imprezy. Aktorka i jej przyjaciel, według relacji fotoreporterów, bawili się razem do białego rana i opuścili lokal ok. piątej nad ranem. Zarówno Wieniawa, jak i Kujawa, byli w doskonałych nastrojach i uśmiech nie znikał z ich twarzy nawet na moment. Widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie, a ich wspólne spotkania zawsze są naprawdę udane. Taka przyjaźń to prawdziwy skarb! Sami spójrzcie na ich najnowsze zdjęcia.

