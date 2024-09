Julia Wieniawa w ostatnich miesiącach zdecydowanie więcej pracuje, niż wypoczywa. Liczne projekty, nowe single, to dopiero początek. Tym razem aktorka wybrała się do Paryża, gdzie wystąpiła na pokazie L’Oreal w ramach paryskiego Tygodnia Mody. 23 września Wieniawa przeszła po wybiegu obok takich gwiazd jak Eva Longoria i Jane Fonda.

Jeszcze parę dni temu Julia Wieniawa poinformowała fanów o wielkim szczęściu, jakim miało być wzięcie udziału w pokazie mody L’Oreal w ramach paryskiego Tygodnia Mody. Tak też się stało i 23 września młodziutka polska gwiazda zachwyciła swoim wyglądem na wybiegu w Paryżu. Wieniawa wyglądała niczym anioł. Na wybiegu pojawiła się w białej długiej sukni. Obok niej nie zabrakło takich gwiazd jak: Eva Longoria, Kendall Jenner, Heidi Klum czy Eva Longoria.

I did it (ang. zrobiłam to). Nadal nie dowierzam… dziękuję L’Oreal za wszystko! To spełnienie największych marzeń małej Julci. Dziękuję za wasze wsparcie, kochani. Jestem z siebie dumna. Jestem tego warta

- opublikowała wpis na Instagramie po swoim występie.